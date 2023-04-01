張國榮逝世20年｜車保羅憶述初出道的哥哥：任何環境都搶住買單

張國榮在2003年4月1日離開我們，不知不覺已經20年，但他的名字從未有在我們腦海中抹去，哥哥的經典歌和影視作品依然受到追捧。

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哥哥在1977年參加麗的電視（亞洲電視前身）舉辦的亞洲歌唱大賽而入行，加入麗的後除了出唱片也有拍劇集，其中一套《對對糊》與車保羅等人飾演好兄弟，原來當年現實中他和車保羅也一樣有兄弟之稱，更會加上陳百強一齊消遣。

哥哥同車保羅當時好兄弟。（劇集截圖）

在接受《香港01》訪問時，車保羅重提當年與哥哥的點滴，拍《對對糊》時有四位男主角，分別是哥哥、車保羅、林國雄和蔣金，車保羅說：「佢同我哋呢3個男仔唔同嘅，佢比較西化好多，佢有佢嘅理想，一齊玩嗰陣我哋都覺得佢好特別，必定有出路，終於佢贏咗，咁我哋緊係希望兄弟發達！」

拍《對對糊》時有四位男主角，分別是哥哥、車保羅、林國雄和蔣金。（劇集截圖）

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當時劇集更有哥哥入行後第一位女朋友倪詩蓓，在劇中更是飾演情侶，不過專業的二人並未有在拍攝時有太多互動，車保羅指：「睇唔到任何動作，好正常，始終一pairpair，要湊住自己嗰個，有嘢傾就傾，冇嘢講就各自各行，嗰陣時唔會有任何嘢同隔離嗰個傾，保持一定距離。」加上當時大家都為事業衝刺，哥哥與車保羅同期也在拍電影《失業生》，「為博命而博命，大家都向前行緊。」車保羅說。

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車保羅憶述與哥哥的往事。（梁碧玲攝）

即使拍完劇，車保羅與哥哥一直都保持兄弟關係，依然有一齊去玩，原來哥哥當時已大佬風範，每次都爭買單！他說：「哥哥當時OK嘅，使錢方面佢喺任何環境都搶住買單，玩嗰時好開心。嗰時同陳百強一齊，一星期三四晚，喺DD、尖沙咀。如果拍完夜戲一定落蘭桂芳或者尖沙咀，玩完宵夜絕對有，兩邊走，香港玩完又去尖沙咀Hollywood East，玩完就宵夜，可以就宵，第二朝有通告就唔宵喇，返屋企瞓教。」