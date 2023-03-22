四大90年代女神激罕同框　個個「年近半百」顏值卻仍驚為天人

47歲金馬影后李心潔，近日赴台宣傳其監製、執導的系列紀錄片《孩子，你好嗎？》，希望透過自身經驗探討教育議題。而近日她於個人社群網站上，貼出與3位女神好友許茹芸、梁詠琪和楊采妮的合照，而4人凍齡的顏值讓不少人嘆為觀止。



李心潔曬出與3位好友的同框照表示：「這一晚，我們相聚了。從不同的城市風塵僕僕而來，終於相聚在同一個城市裡，看著想念已久的姐妹，心中僅是感動。時間帶走了許多日子，但帶不走那堅定不移的情感。這一晚，我們在傾訴和聆聽彼此的話語裡，再次沐浴在滿滿的愛和溫暖裡。」

【圖輯】點圖放大看「四大90年代女神」同框及更多四位的近照👇👇👇

+ 22

而據了解，4人有同框的機會是因除了李心潔在台宣傳紀錄片外，梁詠琪也正好也赴台出席知名醫美品牌記者會，更與許茹芸一起朝聖好友李心潔的全新紀錄片。不僅如此，梁詠琪還情義相挺，日前與李心潔一起於FB開直播暢聊，和粉絲互動。

【相關圖輯】網民嚴選香港娛圈現役十大女神 個個都可以跟8、90年代相比！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 46

《孩子，你好嗎？》小黃花一葉系列紀錄片，是由金馬影后李心潔及藝人好友們創立的小黃花基金所拍攝，李心潔不僅擔任全系列監製，更首度擔任導演，全程親力親為，就為了獻給全天下父母四篇章《愛.學會》分享書！全系列紀錄片以「愛」的視角為出發點，紀錄探討家庭關係和親子教育模式，以及父母、教育者與孩子間愛的互動交流。

【相關圖輯】網友心中15位香港八九十年代女神 冠軍力壓李嘉欣關之琳風韻猶存（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 65

延伸閱讀：

男名模「墜樓身亡」享年35歲！死前才通話 經紀人崩潰：無法相信

【本文獲「TVBS」授權轉載。】