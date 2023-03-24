HOYTV《獨家旅行團》硬撼TVB《廉政追擊》　王卓淇主持節目曬美腿

近期TVB在綜藝節目方面發力，尤其是旅遊節目更有《吃貨橫掃曼谷》、《自然系女子旅行》、《沖遊泰國》、《解風東京》和《請1日假去旅行》等，美食、風景、購物、美女通通有齊，就連一向出名要求高的網民都表示滿意。這邊廂旅遊節目掛到密密麻麻，原來隔籬台HOY TV也有絕招應戰，由擁有一雙白滑美腿的港姐亞軍王卓淇（Erin）主持《獨家旅行團》，每集都與不同靚女嘉賓一齊到內地多個旅遊勝地食玩買。



王卓淇（Erin）出名有美腿。（IG圖片）

早前她在IG上分享泳衣照，並直言在這次拍攝中一共換了10套泳衣，其中一套更是6年前買下的，寫道：「6年前買的泳衣還穿得下…快誇我。」不少網民更留言大讚她的身材沒有走樣，表示「睇到流鼻血」，但對比起HOY TV的官方宣傳照，似乎就有一些出入。

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王卓淇接受《香港01》訪問時說：「好誇張，拍咗廿幾日堅係一日一個城市。其實個個嘉賓都好身材過我，我就騷吓腳OK，佢哋就個個都有曲線，好似Bonnie咁就係可愛性感，愛美神導彈咁，Michelle就係歐美風，風格個個都唔同。因為個節目係講溫泉度假酒店，所以係一日一套泳衣，總共十幾套，浸溫泉梗係着泳衣啦！」

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