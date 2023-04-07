直播主自稱與鍾培生有感情轇轕　連累馬圈女神莎拉被人格侮辱

17直播主Ashley昨日在IG限時動態稱自己「百億富三代」鍾培生有感情轇轕，但男方帶「賽馬女神」莎拉去公開場合，不帶自己去，令她深感受辱。Ashley又暗示鍾培生與莎拉有性關係，更以極之激進的言詞指控莎拉拜金、有不正當職業、以肉體換取工作等，據悉鍾培生已就事件報警，更表示從未見過這位直播主。



17直播主Ashley曾在IG自稱「被鍾培生暗戀同痴纏第12年的瑜伽老師」，說自己已拒絕鍾培生8年等，近日她又在另一個帳戶中，寫千字文力數鍾培生與「賽馬女神」莎拉。她雖然有點辭不達意，但大概意思是指自己曾多番被男方詆毀、侮辱，包括曾指Ashley是「拿不出去任何公開場合的人」，自己已多次給機會鍾培生道歉和賠償，但對方並沒有這樣做，又多次帶莎拉出去見人，行為似是意味她及不上莎拉，令她深感遭受「頂級侮辱」，並稱：「你還有什麼資格同有面子來要求我接受你。」

17直播主Ashley撰長文控訴鍾培生與莎拉。（Instagram：_is_ashley__）

「馬壇蘇麗珊」莎拉曾與騎師楊明綸交往，而鍾培生曾邀請莎拉拍片，兩人在影片一齊整聖誕裝飾等，Ashley似乎很憎恨莎拉，在字裡行間激烈地侮辱莎拉，暗示她被鍾培生有特特別關係，亦羞辱莎拉只是靠另類方式換取工作機會，警告她：「等著失業兼吃屎吧」。

鍾培生曾邀請莎拉拍約會片，兩人一齊整聖誕裝飾。（YouTube截圖：鍾培生Derek Cheung）

事件已被放上討論區，引起網民熱烈討論，網民普遍指爬完文都不明白Ashley講什麼，指她冇條理、有「語癌」、睇得很辛苦，難怪不能帶她出席公開場合。單憑Ashley片面之詞難以證實鍾培生與莎拉的關係，但有網民認為，有錢人身邊女伴團團轉根本不是新鮮事。

莎拉是賽馬評述員、賽馬節目主持等，活躍於馬圈，有「馬壇蘇麗珊」之稱，Ashley卻稱其工作機會是用不道德途徑換回來。（Instagram：hiscar）

請按下圖睇直播主Ashley所貼出的控訴文：

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莎拉亦有將討論區貼文轉發至限時動態，表示對此感到疑惑，莎拉其後轉貼與鍾培生的短訊，她將原Post傳送給鍾培生，而鍾培生回覆：「我去咗報警，我見都未見過佢，你都好慘。」

莎拉貼出與鍾培生的WhatsApp對話，鍾培生表示已報警。（Instagram：hiscar）

記者就此事聯絡鍾培生及莎拉，暫未收到回覆，但鍾培生就在IG限時動態回應事件，他說：「呢幾年香港無論係男定女，我認識的或素未謀面的都可以無相，無合照，無我聯絡方式，無對話紀錄講句鍾培生就可以上新聞。回應又變咗條真新聞，完全唔理又變咗身有屎，究竟係關注嘅白痴定係我討論價值真係咁高？但我又睇到部分留言話完全唔想見到我，我都分唔到係前者定後者。」