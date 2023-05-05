盤點8套五月開播內地劇集　關智斌《護心》大鬥惠英紅《雲襄傳》

【內地劇集／大陸劇集】隨著大陸仙俠劇《長月燼明》接近尾聲，新一輪的影視劇大戰即將展開，中國大陸各家平台無不摩拳擦掌，林一搭檔劉浩存上演《脫軌》之戀，羅一舟與趙露思接棒成為中醫《後浪》，郭麒麟和金晨攜手打造《平凡之路》，還有霸屏帝陳曉三搭毛曉彤的《雲襄傳》。



不同世代的實力小生都將在這個月大展拳腳，究竟誰能憑借作品成為下一個「爆款」呢？（點圖放大看「8套五月開播內地劇集」👇👇👇）

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一、《雲襄傳》

開播平臺：台灣愛奇藝、愛奇藝國際站、騰訊視頻

開播時間：2023.05.01

主演卡司：陳曉、毛曉彤、唐曉天、秦嵐、黃海冰、許齡月、劉冠麟、王勁松、惠英紅

今年霸屏一哥絕對非陳曉莫屬，《人生之路》、《塵封十三載》接連開播，現在傳聞許久的《雲襄傳》也正式定檔本月，能短時間見到這麼多風貌的陳曉，真的是一大幸事；《雲襄傳》改編自白方羽所著小說《千門》，講述翩翩公子雲襄（陳曉/飾）、颯爽女俠舒亞男（毛曉彤/飾）、世家公子蘇鳴玉（唐曉天/飾）、快手刀客金彪（劉冠麟/飾）攜手闖盪，快意江湖的故事。

二、《平凡之路》

開播平臺：騰訊視頻

開播時間：2023.05.03

主演卡司：郭麒麟、金晨、晏紫東、朱珠、康可人

《贅婿》郭麒麟、《熾道》金晨攜手演繹新型態職場劇，德雲社出身的郭麒麟，絕佳的口條和喜感，讓他在影視圈獨樹一格，這次他將飾演初入職場的律所實習生，是否能再展舌燦蘭花的功力，值得好好期待；而一向給人幹練女強人形象的金晨，演起初生之犢不畏虎的加班狂人，真的是相得益彰，看來這「男O女A」的新穎設定，收割一波話題與關注絕非難事。

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三、《溫暖的甜蜜的》

開播平臺：芒果tv

開播時間：2023.05.03

主演卡司：宋茜、陳妍希、陸毅、經超、孫堅、

又一部聚焦30+女性的群像劇將登場，《溫暖的甜蜜的》以探討新一世代的婚育觀為出發，通過劇中兩位女性南飛（宋茜/飾）、齊家宜（陳妍希/飾）的情感經歷，延伸一系列關於職場、生活、情感等話題；睽違多年的陳妍希，終於又有影視之作，同戲搭檔的還有宋茜、陸毅、經超、孫堅等實力派演員，如此堅強的陣容組合，看來又將帶來一陣群像劇熱潮！

四、《護心》

開播平臺：優酷

開播時間：2023.05.10

主演卡司：侯明昊、周也、楊蓉、王以綸、陳欣予、關智斌、劉耀元、張智堯、季晨

又一部仙俠劇定檔！《護心》將接棒《長月燼明》開播上線，綜觀卡司又是全員熟面孔呀！《啓航：當風起時》侯明昊、《山河令》周也、《當家主母》楊蓉、《月歌行》王以綸，這要顏有顏、要實力有實力，很值得打開一試！《護心》改編自九鷺非香同名小說，怨種龍主大婚之夜被愛人肢解、封印，缺心女主首次下山，便遭逢惡人拐騙成打手，還被迫踏上尋「心」之旅，各懷鬼胎的兩個人真能找出當年的真相嘛？

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五、《甜小姐與冷先生》

開播平臺：優酷

開播時間：2023.05.07（暫定）

主演卡司：王子文、金瀚、

許久沒出現的王子文和金瀚，首次同框的他們，將帶一場與眾不同「跨齡」戀歌，一場婚禮鬧劇，讓斜槓精英孟好恬（王子文/飾），與年少有為的企業高管冷斯鳴意外結識，經歷、價值觀南轅北轍的兩人，竟在一次次的接觸下變得惺惺相惜，但橫在他們之間年齡與身份的差距，又會為兩人剛剛萌芽的愛情帶來怎樣的變數？

六、《公訴》（原名：公訴精英）

開播平臺：騰訊視頻、愛奇藝

開播時間：2023.05（暫定）

主演卡司：迪麗熱巴、佟大為、高鑫、尤靖茹

讓觀眾等待已久的《公訴》，終於在本月又傳出即將開播的喜訊，近年力求轉型的迪麗熱巴，終於要來帶著首部寫實劇與觀眾面了，《公訴》聚焦檢調體系，迪麗熱巴一席俐落剪裁的制服，配上一絲不苟的髮型，這女檢察官的形象直接栩栩如生，再加上品質掛保證的製作團隊，和改編真實案件的背書，如此強強聯手的組合，看來話題熱搜霸榜指日可待！

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七、《後浪》

開播平臺：優酷

開播時間：2023.05.14（暫定）

主演卡司：趙露思、吳剛、羅一舟、張萌、代露娃、周澄奧、江珊

被譽為是中醫版《機智的醫生生活》的《後浪》，也在本月傳出即將定檔的好消息，故事講述問題少女孫頭頭（趙露思/飾），誤打誤撞進入任新正（吳剛/飾）創辦的中醫傳承班，並在任的教導下，逐漸對博大精深的中醫產生興趣，竟而踏上傳承之路。新一代當家小花趙露思、資深戲骨吳剛、前男團隊長羅一舟別開生面的組合，將衝撞出怎樣的火花，就讓我們一起期待！

八、《脫軌》

開播平臺：優酷

開播時間：2023.05（暫定）

主演卡司：林一、劉浩存

Priest繼《有翡》、《山河令》後又一改編力作來襲，懸疑愛情劇《脫軌》由《致我們暖暖的小時光》林一、新晉謀女郎劉浩存領銜主演，開拍後僅憑一張林一身著西裝搭配眼鏡的路透圖，便引爆全網熱議，擠身2023最受期待作品之一。富家千金江曉媛（劉浩存 飾），意外穿成同名同姓的底層打工妹，神秘竹馬祁連（林一 飾）的出現，更讓事件撲朔迷離，前路未知，他們真能找到回家之路嘛？

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五月開播新劇竟上演「小生爭霸戰」，不論是禁慾感十足的懸疑愛情劇、男O女A的古裝探案劇、傳承中華文化的寫實劇，還是伸張正義的職場勵志劇，全新組合，部部精彩，保證讓你新一季度目不暇給。請密切鎖定「陸劇星球」，最新開播資訊全都在這裡！

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：《雲襄傳》開播！陳曉古裝存貨來了，與毛曉彤3搭共譜武俠IP，還有這3大演技派大咖助陣！】