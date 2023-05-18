谷阿莫急撇露械醜聞「堅稱是手指」卻打格仔　剪接師下場曝光

Youtuber谷阿莫過去將電影濃縮成數分鐘講解，再加入個人節奏引起關注。近日，他入住某飯店洗澡時，不慎馬賽克沒打好，陷入「露鳥」風波，甚至在風口浪尖時補打馬賽克，舉動不免使人更篤定是走光。如今，谷阿莫為此拍影片堅稱是「手指」，也解釋補打馬的主因。



【圖輯】谷阿莫疑似「露械」片段逐格睇👇👇👇

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日前，谷阿莫在影片中洗澡介紹設施時，不幸在水龍頭的反射下疑似走光，網友對此激烈討論。谷阿莫於5月16號也出面回應，在影片中，他頻頻帶著疑慮的口吻聲稱是「手指」，眼神也不斷躲避，他也表示有可能是拿攝影機的手指，並不認為是露點，不過，他表示就算不是手指，對自己也無傷大雅。

【圖輯】谷阿莫回應露械「眼神也不斷躲避」（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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此外，網友也好奇剪輯師下場如何？谷阿莫以理解的角度，坦承這真的是微小的細節，當初上傳影片也沒人注意到，所以他認為剪輯師沒馬到很合理，他隨後也表示剪輯師安然無恙。至於為何補打馬賽克？雖谷阿莫深信是手指，不過為停止網友疑慮，他也因此打碼，表示「因為大家的需要而打碼」，更論及自己是展現職業素養。

【同場加映】谷阿莫被水龍頭出賣疑露鳥 盤點女藝人同樣倒影事件位位女神級（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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