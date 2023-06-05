TVB小花蘇子芸拍台灣實境秀一原因被退賽：我犯了一個低級錯誤

台灣實境節目《BIBO願望合夥人》進入白熱化階段，有玩家被抓到違反遊戲規則，製作單位回放確認後宣告必須退賽，還有玩家因整個競賽過程不只考驗智力與體力，更挑戰人與人之間的信任度，心理壓力爆棚，節目還在錄製中，直接失控宣布：「我要棄賽！」節目突然失去兩名玩家，引起現場一片譁然。



曾主持香港TVB《小滋女孩》等節目的美女主持人蘇子芸一直以來表現穩健，卻在淘汰賽被抓到做出犯規行為慘遭退賽。她表示當下其實毫無自覺並嘗試辯解，製作單位現場回放影片確認，她事後受訪時表示自己還沒搞清楚遊戲規則，在一片混亂下，根本不記得做出爭議動作，懊惱說：「天啊，我竟然犯了一個這麼低級的錯誤！」

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而同時間捲入這場爭議的饒舌歌手韓保羅，不願再在高壓下參與人性遊戲，決心退賽，事後感慨：「參賽過程一直很痛苦。」足見這場競賽對於玩家身心考驗的強度之高。

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