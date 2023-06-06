瑤瑤黃喬歆著黑色透視內底大方露出胸型　螞蟻腰零贅肉同樣搶fo

性感女星瑤瑤（黃喬歆）外型甜美，擁有火辣身材，時常在社群上分享美照，讓許多粉絲看了心癢癢。日前她就PO出一組運動風的照片，只見她單穿運動內衣，胸前的透視設計遮不住雙峰，火辣程度爆表。



瑤瑤參與《女人我最大》錄影，趁機在棚內留下美麗倩影，根據她的打扮，當天的錄影主題應該跟運動有關。瑤瑤穿上件緊身運動內衣，傲人雙峰直接聚在一起，擠出深邃的事業線，若隱若現的樣子超惹火，讓不少粉絲差點噴鼻血。

【圖輯】點圖放大看更多瑤瑤黃喬歆IG性感照👇👇👇

+ 73

此外，瑤瑤的身材控制得宜，下半身穿了一件緊身黑束褲，一點贅肉都沒有，肚子也超平坦，大方露出馬甲線，配上她自信、迷人的表情，相當正點。

【相關圖輯】瑤瑤真空示範性感裝 被當眾伸手入「中門」調整胸型 前後對比大（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

延伸閱讀：

胎哥！牛肉麵店「抹布水」煮麵 12分鐘完整影片打臉店家沒換水

【本文獲「TVBS」授權轉載。】