李玟去世｜CoCo跨年Po激瘦相只剩93磅　掛引流袋令粉絲憂心

歌手李玟今日（5日）晚上驚傳死訊，其姊李思琳公布妹妹在家中輕生不幸離世消息，終年48歲。

李玟近年屢傳身體不適，2022年12月31日的跨年，李玟在社交平台分享刺青照以及多張近況照，其中一張身上掛上引袋，另一張上磅照只有42.3公斤（約93磅），讓粉絲們憂心不已。

李玟在跨年夜po相，身上掛上引流袋，當時已令粉絲十分憂心。（Facebook@CoCo Lee 李玟）

李玟輕生，令人婉惜。（Facebook@CoCo Lee 李玟）

李玟在帖文中寫道：「LOVE & FAITH是我最喜歡的兩個詞，我深深地記在心裡，我迫切需要它來度過這個極其艱難的一年。」接著提到她2023年的目標，是分享她的人生故事，以及如何面對改變生活的阻礙，還有怎麼保持積極的態度。

李玟透露，很高興自己終於活出了真正的我，「我很感激每天都活著，讓我可以與你們分享我的想法。 」她更許下新年新希望：「2023年過善意、真實的生活，對自己的所作所為有信心、給予微笑，成為贏家不是受害者，做自己生活的主人，堅持你所相信的事情，成為一個有影響力的人物。」

李玟曾為2023年許下願望。（Facebook@CoCo Lee 李玟）

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