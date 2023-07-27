微辣前經理人阿晶自殺離世　網民湧入加蔥ig怒罵：出嚟道歉

微辣前經理人阿晶（Jane）日前在社交平台驚爆受情緒病纏繞4年，前日（25日）昨日（26日）吃了兩排安眠藥疑自殺，但之後她又曾向記者平安。昨日（26日）最終還是傳出她的死訊，微辣隨即發聲明證實事件，承認了Jane已經離世。

日前表達過厭世念頭的阿晶，今日驚傳死訊。

阿晶之前還在微辣時，與林茂發（加蔥）是一對情侶，但在21年阿晶退出微辣時，已經與加蔥分手。之後還發生「落仔」事件，雖然一開始加蔥沒有承認，直至阿晶拿出超聲波相，他才承認曾發生過這件事，之後發生了微辣成員集體Po「喊相」事件，令阿晶飽到很大精神困擾。

阿晶之前還在微辣時，與林茂發（加蔥）是一對情侶。(ig@on99magic)

今次阿晶自殺離世，不少網民都留言指控微辣的種種不是，矛頭更直指加蔥。網民紛紛湧入加蔥的社交平台留言「怒罵」，指加聰應該要向阿晶道歉：「你欠呀 Jane 一個道歉」、「」、「你都有份欺凌佢，話曬都係你倜ex，仔都因為你而落過，你有無必要落井下石？事到如今，你點都彌補唔返。唔該你認認真真，做返個男人，出黎道歉，向呀 Jane 屋企人道歉！」、「垃圾微辣係咪終於可以收皮啦」、「晶以死控訴，我以後都唔會再睇微辣，幫襯微辣，從對話圖中，已經看清楚你們真面目」等。