吳若希談微辣前經理人阿晶離世　直指網民留言正在網暴微辣員工

YouTube頻道微辣前經理人阿晶（Jane）近日在社交平台剖白受抑鬱等情緒病纏繞4年，前日更自爆吃了兩排安眠藥，雖然她一度向記者報平安，但卻驚爆她自殺輕生的消息。阿晶的好友以及多位微辣相關人士，包括微辣創辦人Jacky Lei等，都先後出悼念Post，而微辣其後亦發聲明表示：「本公司於今日傍晚得知前員工不幸離世，本公司對此深感哀慟及遺憾，並向其家屬致以深切慰問。」證實了Jane的死訊。

日前表達過厭世念頭的阿晶，今日驚傳死訊。

Jane昨日下午4時許曾發布千字文交代身後事，剖白自己患情緒病以來所受的冤屈，以及控訴微辣等，貼文其後遭刪去。

不少藝人得悉Jane離世後，都有發文悼念她，吳若希亦有於IG story出post談論今次事件。吳若希轉載了有關Jane離世的報道，引述了Jane其中一句留言：「你們覺得好笑的Story 讓我承受許多Haters攻擊」 以及部分微辣員工的悼念留言，包括微辣創辦人Jacky Lei的留言：「很傷心，很忐忑，一言難盡，可恨的網絡言論，RIP。」還有曾於微辣合作的李宇軒發布悼念訊息：「請到這消息一直不敢相信 你經常說我不是一個很努力的人 但一路上多剧你的鼓勵和支持 我不善於表達 一切盡在不言中 事情已經發生 食花生既人或HATERS積下口德 每個人都有親人 拜托不要再雪上加霜人 願天堂沒痛苦」

吳若希寫道：「依家再睇下，微辣班人下面啲留言~ 何嘗唔係網絡暴力~~」直指Jane離世事件之後，網民於微辣員工社交網上的留言，其實也是網絡暴力。

吳若希出post談論Jane離世一事。(ig截圖)

吳若希 (ig圖片)

微辣創辦人Jacky Lei表示很傷心。（IG@jacky5908）