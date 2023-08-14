張立昂飲醉酒街上叫囂瘋狂拍門被捕　鄰居揭內幕：他說出來打一架

台灣男星張立昂日前傳出參加完《鬼之執行長》殺青酒醉後失態，在住家附近巷弄大吼大叫、瘋狂拍門擾鄰，因此鄰居憤而報警處理，還傳出被上銬帶走，事後透過經紀人回應媒體：「酒後失態做了不好的示範，感到相當懊悔與抱歉，不好意思，私人行為驚動到大家。」也表示已向鄰居們道歉；而當天驚悚過程也曝光，當事人親自還原當天詳細狀況，忍不住痛批張立昂「酒品極差」。



當事人透露約12點多被劇烈敲門聲吵醒，約莫5分鐘後決定報警，警察來了以後，張立昂終於願意上樓休息，沒想到不到5分鐘又下樓並咆哮敲門，還狠嗆：「你報警讓我更不爽，請你們出來！」，更情緒激動挑釁「不然出來打一架」。

【圖輯】點圖放大看更多張立昂IG照片👇👇👇

+ 17

因此當事人決定再次報警，結果張立昂不斷跟警察對罵並亮出自己名號，表示要開直播給大家評評理，遲遲不願意離開，更揚言要告警察，最後折騰了1個多小時，最後張立昂被上銬帶回警局。據了解，張立昂被警方帶走後一直到3點多才酒醒，後來是母親到警局接他並帶他回家。

【同場加映】曹格酒後爆粗狂鬧餐廳食客 盤點6位曾醉酒鬧事藝人（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 20

針對當晚行為，經紀人向媒體表示：「on檔戲，這幾個月來拍戲壓力真的很大，殺青後朋友們幫忙慶祝，比較放鬆的情況下不小心就喝醉，已經有趕緊向鄰居道歉，酒後失態做了不好的示範，感到相當的懊悔與抱歉，不好意思，私人行為驚動到大家。」

張立昂遭台警上銬帶走畫面曝光。（台灣警方提供）

延伸閱讀：

慟！資深男星驚爆「深夜猝逝」 享壽78歲

【本文獲「TVBS」授權轉載。】