李英愛52歲力保「氧氣美女」封號　近照體態依舊完全唔似生過2個B

52歲南韓女星李英愛早期憑著《大長今》、《火花》等劇在台打開知名度，因擁有清新脫俗的外貌與自身散發出的高貴氣質，讓李英愛一出道便有「氧氣美女」的稱號，即使結婚生子後每次現身公開場合，仍在巔峰的顏值仍會令人感到驚艷。日前她在IG分享了近照，搭配秋日背景，隨便一站都宛如在拍時尚畫報。



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今年52歲的李英愛在2003年結束《大長今》拍攝後便長達14年再無新韓劇作品，直到2017年再度主演同樣是歷史人物的《師任堂，光的日記》才回歸小螢幕，之後又陸續在《我的ID是江南美人》、《模範計程車》中客串，接著在2021年挑戰蓬頭垢面的前警察角色，主演懸疑劇《具景伊》，雖當時反應普通，不過她目前正拍攝新劇《Maestra》，將搭檔李茂生、黃寶凜星、金榮在、朴呼山等人，飾演一位擁有大膽性格的指揮家車世音，預計在年底播出。

李英愛在四年前開通IG後偶爾會分享生活照，日前她上傳了自己拍攝中的近照，她留著俏麗短髮，搭配時髦的風衣與粗跟靴，不管是體態或樣貌都保養得宜，看不出是兩個孩子的媽。

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