JPEX台灣代言人陳零九9字回應詐騙案 搵師父改運：乖乖吃素念經
撰文：聯合新聞網
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加密貨幣交易所「JPEX」爆發吸金爭議，歌手陳零九曾擔任JPEX台灣區代言人，上個月曾以證人身分出庭，日前有受害人對陳零九提告，檢方已將案件轉為偵字案偵辦，昨日上午傳喚陳零九到案說明。
昨日上午陳零九到北檢配合調查，表示昨日到場只是來配合說明，強調「我並沒有做這些事情」，將會配合調查。
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據《ETtoday》報導，陳零九先前曾透露有特別去找「師父」改運，老師則建議他要吃素7天，且念經10次。對此，陳零九昨日被問及此事，他則坦言已有乖乖吃素念經。
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