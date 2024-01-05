亞洲超星團｜丁子朗不入頭9名超有危機感　黃奕斌冼靖峰排名勁高

TVB昨日（4日）舉行「TVB職藝員新春盤菜宴2024」，《亞洲超星團》的丁子朗、冼靖峰、黃奕斌及黃星綽亦為座上客更是表演嘉賓，他們即席表演了《亞洲超星團》的主題曲《Shining》，把整個TVB的員工都吸引了，瞬間成為了全場的焦點。

《亞洲超星團》的丁子朗、冼靖峰、黃奕斌及黃星綽一出場已經high爆。(葉志明 攝)

他們早前亦於內地完成了見面會及展演，首次參加見面會的他們自言感到興奮，丁子朗、冼靖峰、黃奕斌及黃星綽接受《香港01》訪問時亦表示感到新鮮。冼靖峰說：「簽售會係一個好好嘅機會俾我哋直接去同fans有交流，因為好多時我哋喺錄影廠都係封閉式咁樣去拍，唔會有工作人員以外嘅人見到我哋嘅表現。直至個節目出街啲人先會睇得到，咁今次簽售會入邊我哋可能跳一跳主題曲，又或者可以直接同fans交流，對我哋嚟講都係一個好大嘅鼓勵。」

他們早前亦於內地完成了見面會及展演。(葉志明 攝)

黃奕斌說：「可以同fans正面交流係一個好特別嘅感覺，好多時我哋參加呢個節目每一票都係佢哋投出嚟，但我哋都冇呢個機會同佢哋講多謝。呢一次係一個好特別嘅機會令到我哋好直接嘅交流同埋滿足佢哋嘅心願。」他十分照顧粉絲，希望可以盡量滿足每一位粉絲。

黃奕斌十分照顧粉絲。(葉志明 攝)

而當日在安徽黃山晚上的展演時，冼靖峰的舞台《Lydia》，因為音響出現問題而導致大半首歌都沒有聲音，冼靖峰說連綵排時也遇到同樣的情況：「其實我哋Rehearsal嘅時候都有遇到同樣問題，我哋當中都有嘗試去拆解，一次得一次唔得，去到最尾首歌真係on show嘅時候，都真係好不幸。我哋仲未搵到問題喺邊度，我哋都係搏一搏咁去做呢個sound test。其實工作人員去到後半首歌已經解決咗個問題，我記得我去到嗰個高音嘅時候，ear mon好似聽唔到自己把聲，咁我就嗌嗰個高音時唔理收唔收到音啦，要令前排嘅人都聽到我嗌得好勁咁樣，大家都會知道我哋好賣力咁去又唱又跳。」雖然音響出現問題，但冼靖峰仍然落力地唱，即使當時高音部分聲音不算太大，但現場仍然可以睇得出他有努力地唱。

冼靖峰的舞台《Lydia》因為音響出現問題而導致大半首歌都沒有聲音。(葉志明 攝)

除了冼靖峰外，黃星綽亦提及到他也有遇有小意外，差點就摔倒在舞台上：「我對上一組係奧利佢哋，差唔多完嘅時候有灑水，好開心好high，跟住到我嘅時候，我哋喺台上面，因為有水所以有啲跣。」而他亦遇到音響上的問題：「同Archie差唔多，我ear mon收唔到自己把聲，但係好彩純粹我自己聽唔到，但現場觀眾係聽到我唱嘅。」

黃星綽亦提及到他也有遇有小意外，差點就摔倒在舞台上。(葉志明 攝)

今次在舞台上遇到這麼多的小意外後，對於他們有沒有訓練出一些「執生技巧」，黃星綽就表示：「我覺得個事故俾我最大嘅感受就係呢，好堅定咁去做我做緊嘅嘢，即係就算我係唱緊跳緊有任何嘅失誤，或者有任何嘅意外都好，我要好firm咁跳出嚟同唱出嚟。」相信他們在舞台上表演將會愈來愈純熟。

今次在舞台上遇到這麼多的小意外後，相信他們一定有不少「執生技巧」。(葉志明 攝)

至於早前已經公布了第一次公演之後的排名，有2位的排名在頭9位，他們被問到有否感到壓力時，黃奕斌說：「會嘅，去到頭9位就證明會有更多人留意我哋，同每次有更加多人會留意我哋，同埋睇你每次表演有冇表現得唔好，但係同時間對我亦係一種鼓勵。因為我見到Fan們可以一票一票將我投到呢個位置，其實係好感動嘅一件事，就會想將每一次嘅舞台，同埋每一個細節都做得更加好，等佢哋可以見到每一個唔同嘅自己同埋唔同嘅表現。」而同樣在頭9位內的冼靖峰就覺得壓力是來自他對自己的要求：「喺我個角度去睇就反而冇，因為個排名係高定低而去影響壓力，所以對於我嘅壓力都係來自我對自己嘅要求，其實我好想今次個表演可以某一類嘅曲風，又或者跳到某一類嘅曲風。」他覺得排名不會影響到他的壓力，因為他一心只想做好舞台表演。

黃奕斌同冼靖峰都係頭９名。(葉志明 攝)

至於排名在第36位的丁子朗則感到危機感，他說到：「其實對我嚟絕對好有進步空間，因為而家呢個排名係中規中矩，我覺得絕對需要更加去進步，因為我嘅起步點的確比佢哋慢。希望大家睇落去，由二工三公開始見到我嘅進步，因為而家只係去到一公，咁希望大家會繼續支持落去。」他在2023年由一個演員慢慢轉變成一個唱跳歌手，亦勇敢地跳出自己的舒適圈，可謂勇氣可加。

丁子朗排36即感到危機感。(葉志明 攝)

丁子朗在2023年由一個演員慢慢轉變成一個唱跳歌手，亦勇敢地跳出自己的舒適圈，可謂勇氣可加。(葉志明 攝)

至於丁子朗被問到會否擔心最後真的未能進入頭9位成團出道時，他就冷靜的說：「其實到最後又唔到我擔心，因為我都會盡力去做，無論係得唔得都好，因為我覺得參加呢個節目本身對我自己已經係一個交代，咁大家都見到丁丁嘅轉變係開心嘅事情，如果真係去到頭9位係一個bonus，如果唔得嘅話我都會非常之開心。」他的想法十分正面，他覺得有嘗試去踏出這一步，即使做得好與不好都已成定局，享受其中就是最好。

丁子朗想法十分正面，他覺得有嘗試去踏出這一步，即使做得好與不好都已成定局，享受其中就是最好。(葉志明 攝)

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