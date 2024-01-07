亞洲超星團｜挑戰練習生們友誼小船　張勝希同文佐匡極重火藥味

偶像選秀節目《亞洲超星團》，昨日（6日）播出的第7集是《亞洲超星團》第二次公演（二公）分組選歌環節，有全新的方法來進行考核。二公將會有3組Vocal隊，每組6名隊員，3組Rap隊，每組5名隊員，4組Dance隊，每組8名隊員。

第二次公演（二公）分組選歌環節，有全新的方法來進行考核。(《亞洲超星團》截圖)

而今次選歌的次序亦有別於上一回，今次是根據練習生在第一次公演舞台獲得的星耀值排名進行，由排名靠後的練習生率先進行選擇；排名較高的練習生若發現心儀隊伍已經滿員，可以任意要求一名排名低於自己的練習生離開隊伍，賽制相當殘酷！第二次公演演出曲目如下，Rap組曲目有《X》、《2 Baddies》和《Back Down》，Vocal組曲目有《活著Viva》、《你要的愛》和《Renegades》，舞蹈組曲目有《忘情森巴舞》、《Super》、《Attention》和《Illusion》。

今次賽制同第一次公演有分別。(《亞洲超星團》截圖)

香港代表的排名都比較後，所以一早已經出來選位置了，丁子朗與區珀豪一開始選擇了《2 Baddies》，但因為他們名次較後，名次較前的人出來時卻把他們都換掉了。最後丁子朗與區珀豪換到《活著Viva》這首歌，丁子朗表示：「覺得呢首歌好有氣氛，可帶動到觀眾。」雖然被人換掉，不能唱自己喜歡的歌，但仍然保持樂觀的心態。

丁子朗與區珀豪一開始選擇了《2 Baddies》，但因為他們名次較後，名次較前的人出來時卻把他們都換掉了。(《亞洲超星團》截圖)

另一個香港代表文佐匡亦慘被人換掉，他一開始選擇了Rap組《X》，但因為後來排名較高的朱永強進來後就被換走。朱永強直言：「我覺得你的聲線不太適合這首歌。」文佐匡聽後有點生氣，他被換走後走到《活著Viva》一組，說：「佢都未聽過我唱Rap，點知我聲線唔啱？」他由Rap組走時，臉色十分臭，大家都看見他很不愉快。

另一個香港代表文佐匡亦慘被人換掉。(《亞洲超星團》截圖)

除了香港代表他們被換掉外，第10名的郭殿甲一出來便選擇了《2 Baddies》而換掉了張勝希，張勝希曾問郭殿甲：「能告訴我理由嗎？」郭殿甲就表示之後出來的練習生也會選這首歌。張勝希聽後立即很生氣，更拂袖離座，現場的超星練習生都能聞得出火藥味，紛紛都表示：「他生氣了。」這一集的賽制很殘酷，更有網民直指今次是挑戰他們友誼的底線之舉，更有網民直罵製作組。