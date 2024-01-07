孫燕姿妹妹再揭斷絕主因！孫燕美親證「父母不只偏愛」嘆：早明白

孫燕美是歌手孫燕姿的妹妹，5日寫下長文表示斷絕姊妹關係，更稱活在陰影中20幾年，引起熱烈討論。



今（7日）再度發文提到有看見網友說「是因為父母偏愛」，她坦承的確有一點，但更準確來說不是如此並親自揭曉。

孫燕美發文。（孫燕美微博截圖）

孫燕美將微博名稱改為「geneandgod」，今天發文說看到社群平台上一些貼文表示她會決定斷絕姊妹關係是因為父母偏愛：「確實有那麼一點點的偏愛，但我覺得更準確的是偏勢力吧，而某某有勢力的人，不愛。」她稱自己早就想明白了，也希望外界都能找到真愛。

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在孫燕美宣布和孫燕姿斷絕姊妹關係後，就被網友翻出以往的貼文，曾說在姊姊孫燕姿成名後，在學校和職場的生活都受到影響，感嘆「我不是名人，但活的不像私人」。為此離開新加坡移居澳洲後也曾埋怨「我爸一直都在陪伴我姊，我也有點羨慕」，因此被認為失和主因可能源於長期生活在姊姊影子下所帶來的壓力，以及父母對孫燕姿的偏愛。

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