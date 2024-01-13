亞洲超星團｜Rain大讚丁子朗跳出H-pop　余宗遙彈結他夠晒搶fo

偶像選秀節目《亞洲超星團》，今晚（13日）播出的第8集是超星練習生第二次舞台公演，超星導師之一的程瀟打頭陣為演出拉開序幕。有「人間芭比」之稱的程瀟以黑色露腰背心上陣，大曬Fit爆蛇腰及驚人軟骨功，不但完美示範一字馬，還將腿擘後放在頭上，十足人體奧妙展！丁子朗看畢大為驚嘆：「我諗如果唔識程瀟嘅朋友，睇完呢隻舞之後一定會俾佢圈到粉，一定會愛上佢！」

「人間芭比」程瀟大晒無敵纖腰。

今晚出場名單如下，Vocal組率先上場，有演出《你要的愛》的「秘密花園」隊，成員包括李逸、舒灝、寧浩然、陳梁、謝鑫和肖宇浩，演出《Renegades》的「破境者」隊，成員包括艾煜坤、冼靖峰（Archie）、王東晨、林展爍、赫沐恩和路己，演出《活著Viva》的「Asia Super Rock」隊，成員包括丁子朗（丁丁）、余宗遙（Dez）、區珀豪、黃昇大、文佐匡（Sean）和王坤；之後輪到Dance組出場，有演出《Super》的「西天取經」隊，成員包括李權哲、譚思源、艾克力亞、趙天翼、黃星綽、張勝希、大夢和光佑，演出《Illusion》的「怪火的」隊，成員包括楊亦辰、龍之介、林士元、王顏宏、張鎬濂、黃鑫、楊傳卓和蔡鑫。

「秘密花園」隊演出。

Rain讚丁丁等跳出Hong Kong-pop

是集最大睇頭是擁有4位香港代表的「Asia Super Rock」隊，年紀稍長的丁丁出場前為隊友灌心靈雞湯：「我們要能量滿滿，自己也很Enjoy，觀眾才會被我們感動到。」六子以型爆Rock友造型亮相，當中穿上背心的丁丁大曬麒麟臂，非常吸睛，丁丁賽前喊話：「在第一次見面的時候，李權哲說我很像一個大叔，但是我希望通過這個青春搖滾的舞台，證明給他看，我變年輕了！」

李權哲話丁丁像一個大叔，即刺激到佢要變年輕。

程瀟讚丁丁年輕兼熱血。

正式演出時，六子又唱又跳辣着全場，被Foul出Rap組的Sean終於得償所願大曬Rap功，Dez更會Solo彈結他搶焦！Rain大讚：「現在全世界Kpop都很紅，但是你們的這個舞台，我覺得可以稱之為Hong Kong-pop，H-pop！」Rain又點名讚Dez：「你結他Solo時我覺得厲害，就像Rock Star一樣。」程瀟則說：「子朗，很熱血很年輕！」另一邊廂，Vocal組的「破境者」隊同樣值得關注，該隊雲集一眾Vocal擔當，六子甫出場即大曬靚聲A Cappella，唱功了得的Archie更孖住王東晨大曬唱功飆高音，非常精彩。

Dez Solo彈結他都好搶眼。

Sean得償所願曬Rap功。

丁丁演出前為隊友灌心靈雞湯。