鬼故｜小丑何以引起恐懼？ 小丑恐懼症得益網絡傳播變殺戮代名詞
講起恐怖二字，大家可能會聯想鬼、妖怪、吸血鬼、喪屍；魔鬼等字眼，不過近世紀人們卻還會起「小丑」一詞。為什麼會有人害怕原本就代表歡樂的小丑？甚至小朋友行過「老麥」見小丑角色就驚到喊？
小丑恐懼症
其實害怕小丑，也可以說是「小丑恐懼症」（Coulrophobia）。當然，小丑恐懼症並不是正式的醫學名詞，而是近似一種因應網絡文化而出現的名詞。在解釋人們對小丑感到恐懼的原因前，先講一講恐怖小丑的歷史。
小丑起源
老實說，小丑的起源其實很難去追尋，只能說這個職業最早「誕生」於古埃及時期，就像是宗教人物與滿足人們心理上需要的混合體。其後隨住社會發展，才變成了早期雜技表演角色，而人們亦將小丑和快樂劃上等號。
小丑變「小丑」
不過，隨住近代網絡、電影、電視發展，小丑就衍生成另一樣東西。最出名的莫過於是DC《蝙蝠俠》的角色「小丑」。「小丑」狡猾奸詐的形象實在過於鮮明，而致大家都忘記了原本那個小丑...
多謝史提芬京
除了DC《蝙蝠俠》中的那個會殺人、會到處破壞，形象崩壞的小丑，真正引起人們對小丑感到恐懼的，就不得不提著名恐怖大師Stephen King（史提芬京）筆下的《IT》。《IT》故事將小丑描述為一個擁有小丑外觀，潛伏在下水道，擁有血盆大口的食人怪物，無論是睇過或讀過《IT》故事的人，想必都會印象深刻。
受到這兩個著名影視作品的影響，邪惡小丑的形象被鮮明地刻在人們的心中，其後人們更開始大膽扮成邪惡小丑，身穿小丑裝扮嚇人，亦有不少人穿小丑裝燒殺搶掠，打家劫舍。此起彼長之下，「小丑恐懼症」就越加擴散開來。
美國人普遍怕咗小丑
老實說，殺人小丑的出現也不能全然怪罪於以上兩個影視故事。據傳，早於1981年美國麻省，就曾發生過一群扮成小丑的男子試圖引誘小朋友上車綁架的事件，令整個美國中西部和東北部地區都人心惶惶，其後出現了邪惡小丑與撒旦儀式中虐待拉上關係之說。自此，在美國等地，人們對於小丑可說是敬而遠之。相信蝠俠的創造者都想不到，原來小丑比起蝙蝠更會讓人感到恐懼。
恐怖谷理論解釋
從心理上分析，有人說「小丑恐懼症」與恐怖谷理論有關。恐怖谷理論在1970年由日本機器人專家森政弘提出，指的是「形容人類對跟他們相似到特定程度之機器人的排斥反應」，「由於機械人與人類在外表、動作上相似，所以人類亦會對機械人產生正面的情感；直到一個特定程度，他們的反應便會突然變得極為負面。哪怕機械人與人類只有一點點的差別，都會顯得非常顯眼刺眼，顯得非常僵硬恐怖，使人有面對殭屍的感覺。可是，當機器人和人類的相似度繼續上升，相當於普通人之間的相似度的時候，人類對他們的情感反應會再度回到正面，產生人類與人類之間的移情作用」。
小丑恐懼症同恐怖谷理論有關
簡單點說，就是人們會對於相似於人類感到恐懼，但當這個東西與人類相似度增加時，恐懼就會自然地消失。正因為小丑剛好卡在「有人樣但係唔似人」的程度，所以就引起了人們的恐懼。再深層一點說，就是機械人引起人們大腦對屍體的厭惡感，雖然大腦明白「屍體是屍體」，但卻無法理解「小丑是不是屍體」，因而得到「小丑好恐怖」的結論。