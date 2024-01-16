鬼故｜小丑何以引起恐懼？　小丑恐懼症得益網絡傳播變殺戮代名詞

講起恐怖二字，大家可能會聯想鬼、妖怪、吸血鬼、喪屍；魔鬼等字眼，不過近世紀人們卻還會起「小丑」一詞。為什麼會有人害怕原本就代表歡樂的小丑？甚至小朋友行過「老麥」見小丑角色就驚到喊？



Arleen Sorkin於《我們生活的日子》裡飾演的歌舞溜冰小丑，啟發了小丑女Harley Quinn一角。（《我們生活的日子》劇照）

現今也有人安排小丑為戰火地區人們提供歡樂。（Ibraheem Abu Mustafa／路透社）

由積尼高遜飾演的小丑，在添布頓版的蝙蝠俠電影裡，因為墮進化學溶液也而毀容。（imdb）

小丑恐懼症

其實害怕小丑，也可以說是「小丑恐懼症」（Coulrophobia）。當然，小丑恐懼症並不是正式的醫學名詞，而是近似一種因應網絡文化而出現的名詞。在解釋人們對小丑感到恐懼的原因前，先講一講恐怖小丑的歷史。

《IT》真係好恐怖。（劇照）

有一說指《IT》是「小丑恐懼症」的起源。（劇照）

有一說指《IT》是「小丑恐懼症」的起源。（劇照）

小丑起源

老實說，小丑的起源其實很難去追尋，只能說這個職業最早「誕生」於古埃及時期，就像是宗教人物與滿足人們心理上需要的混合體。其後隨住社會發展，才變成了早期雜技表演角色，而人們亦將小丑和快樂劃上等號。

小朋友都扮恐怖小丑。（IG圖片）

小丑變「小丑」

不過，隨住近代網絡、電影、電視發展，小丑就衍生成另一樣東西。最出名的莫過於是DC《蝙蝠俠》的角色「小丑」。「小丑」狡猾奸詐的形象實在過於鮮明，而致大家都忘記了原本那個小丑...

由希夫烈格在基斯杜化路蘭的「蝙蝠俠三部曲」中飾演的小丑，他的疤痕以及背後的故事，也在電影中留有一個開放性的結局。（imdb）

多謝史提芬京

除了DC《蝙蝠俠》中的那個會殺人、會到處破壞，形象崩壞的小丑，真正引起人們對小丑感到恐懼的，就不得不提著名恐怖大師Stephen King（史提芬京）筆下的《IT》。《IT》故事將小丑描述為一個擁有小丑外觀，潛伏在下水道，擁有血盆大口的食人怪物，無論是睇過或讀過《IT》故事的人，想必都會印象深刻。

華堅馮力士主演的《小丑》電影，小丑一角亦患有疾病，令他會不時失控地大笑。（imdb）

受到這兩個著名影視作品的影響，邪惡小丑的形象被鮮明地刻在人們的心中，其後人們更開始大膽扮成邪惡小丑，身穿小丑裝扮嚇人，亦有不少人穿小丑裝燒殺搶掠，打家劫舍。此起彼長之下，「小丑恐懼症」就越加擴散開來。

瑪歌羅比在《自殺特攻隊》（Suicide Squad）飾演的小丑女，極受觀眾歡迎。（imdb）

美國人普遍怕咗小丑

老實說，殺人小丑的出現也不能全然怪罪於以上兩個影視故事。據傳，早於1981年美國麻省，就曾發生過一群扮成小丑的男子試圖引誘小朋友上車綁架的事件，令整個美國中西部和東北部地區都人心惶惶，其後出現了邪惡小丑與撒旦儀式中虐待拉上關係之說。自此，在美國等地，人們對於小丑可說是敬而遠之。相信蝠俠的創造者都想不到，原來小丑比起蝙蝠更會讓人感到恐懼。

不少影迷視希夫烈格（Heath Ledger）所飾演的小丑是歷來最佳。（《蝙蝠俠：黑夜之神》劇照）

恐怖谷理論解釋

從心理上分析，有人說「小丑恐懼症」與恐怖谷理論有關。恐怖谷理論在1970年由日本機器人專家森政弘提出，指的是「形容人類對跟他們相似到特定程度之機器人的排斥反應」，「由於機械人與人類在外表、動作上相似，所以人類亦會對機械人產生正面的情感；直到一個特定程度，他們的反應便會突然變得極為負面。哪怕機械人與人類只有一點點的差別，都會顯得非常顯眼刺眼，顯得非常僵硬恐怖，使人有面對殭屍的感覺。可是，當機器人和人類的相似度繼續上升，相當於普通人之間的相似度的時候，人類對他們的情感反應會再度回到正面，產生人類與人類之間的移情作用」。

「小丑女」瑪歌羅比主演占士根執導的《自殺特攻》電影，成為唯一過渡角色。《自殺特攻》電影劇照。（imdb）

《與殺人魔對話：泰德邦迪訪談錄》探究 70 年代「小丑殺人魔」的犯罪手法。。（YouTube截圖 / Netflix《與殺人魔對話：約翰韋恩葛西訪談錄》）

小丑恐懼症同恐怖谷理論有關

簡單點說，就是人們會對於相似於人類感到恐懼，但當這個東西與人類相似度增加時，恐懼就會自然地消失。正因為小丑剛好卡在「有人樣但係唔似人」的程度，所以就引起了人們的恐懼。再深層一點說，就是機械人引起人們大腦對屍體的厭惡感，雖然大腦明白「屍體是屍體」，但卻無法理解「小丑是不是屍體」，因而得到「小丑好恐怖」的結論。