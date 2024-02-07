楊冪13年前「舊樣」曝光　劇中「寬衣解帶」色誘男人一見面就上床

《洪武大案》由李立群、保劍鋒、楊冪、劉德凱、徐少強、胡可等人領銜演出，該劇是13年前的舊作，其中單元「欽差大人」一開場就是床戲，楊冪色誘保劍鋒，一時「天雷勾動地火」滾上床，讓不徇私逢迎的欽差大人保劍鋒中了美人計，難得演壞人的他笑稱：「這個角色真不是個好人，貪財又好色，但我還是演得很開心。」首度與楊冪合作，保劍鋒表示，雖然兩人認識，卻不太熟悉，開拍當天就是床戲特別尷尬，只能對她說聲抱歉，「妳好，不好意思，我要上手了」。



劇中難得看到楊冪13年前青澀模樣，她所飾演的「蔡玨」是一個美麗的陷阱，色誘清廉的欽差大臣秦升（保劍鋒飾），讓一個大好青年，斷送前程。楊冪表示，蔡玨從小父母雙亡，撫養她的親戚也在洪水中喪生，無依無靠的她被貪官蔡玄控制了，心裡非常害怕，看到秦升後，她真的愛上了這個男人，希望有機會能跟秦升相守。雖然她的選擇害了秦升，但她一直沒有出賣過自己愛的人，而且最終為他孤老一生，楊冪表示：「希望觀眾能對蔡玨抱有同情而非反感，因為蔡玨只是想以自己所能，捉住愛情的小女子。」

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另一個單元「狀元駙馬」女主角胡可飾演朱元璋的女兒安慶公主，外表漂亮溫柔，其實是一個禿頭。一向以亮麗外表示人的她，此次卻自毀形象演一個禿頭公主，她表示：「一拿到劇本，就被這個角色吸引了，從沒演過禿頭的角色，這次真的被這個禿頭角色吸引了。」李立群則再次扮演朱元璋，其霸氣果決的演繹令人印象深刻。

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