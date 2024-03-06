《華燈初上》修杰楷王柏傑唱K勸交慘被毆　後者頭破血流傷勢曝光

台灣藝人修杰楷和王柏傑今（6日）在錢櫃忠孝店爆衝突，起因為已故藝人小鬼的妹婿Sam在電梯內與人爆發口角，對方心生不滿跑到包廂找麻煩，兩人為了勸架而遭到波及。稍早，兩人傷勢曝光，修杰楷左眼擦傷，今早露面時還可看見些許紅腫；王柏傑則是頭破血流，鮮血甚至向下流至鼻樑旁，警方到場時還可看見長長一條血痕，所幸並無大礙，雙方也並未提告。



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這起案件發生在今天清晨，Sam一行人為了幫修杰楷慶生，並訂了KTV包廂歡唱，但在搭電梯過程中，Sam與一名陳姓男子發生口角，陳男心生不滿跑到包廂找人理論，並出手毆打Sam，修杰楷、王柏傑為了勸架、保護友人也被波及，造成兩人均受傷掛彩。

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兩人的最新傷勢稍早曝光，修杰楷左眼擦傷，露面受訪時還可看見些許紅腫，而王柏傑則是頭破血流，警方到場時還可看見他臉上一條血痕；至於對方則是臉部有傷勢，不過因雙方並未提告，因此沒有前往醫院驗傷，但警方後續仍依社維法偵辦，並移請台北地院簡易庭裁定。

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