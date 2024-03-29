釣魚翁行山路線｜坑口港鐵站直接上山　試行捷徑天梯落康城商場

以往到釣魚翁行山，交通繁複，搭完港鐵還要轉巴士或小巴才到釣魚翁郊遊徑的出入口，但有將軍澳街坊教路，在坑口及康城站附近皆有非官方山徑連接釣魚翁郊遊徑。記者今次由港鐵坑口站出發，登釣魚翁山頂，再急落康城，兩個半小時行完，但相關路線較只走郊遊徑崎嶇，亦較多分岔口，急上急落。



翠綠的釣魚翁拔地而起。（顏銘輝攝）

今次路線：坑口站 > 將軍澳醫院 > 半見村 > 孟公屋路 > 坑尾頂村 > 釣魚翁郊遊徑 > 廟仔墩 > 釣魚翁 > 釣魚翁郊遊徑 > 釣魚翁西坑 > 峻瀅 > 石角路 > 康城商場

建議集合地點：坑口站B出口

如果想按這條路線上釣魚翁，行山人士可以在坑口站B出口集合。（顏銘輝攝）

【1】路線數據

路程：7公里

需時：2.5小時

總爬升：475米

總下降：476米

平均心率：134次/分鐘

最大心率：179次/分鐘

燃燒的卡路里：893大卡



釣魚翁山頂上看清水灣。（顏銘輝攝）

【2】行山當日資料

日期：2024年3月23日

出發時間：中午12時

平均溫度：30度

最高溫度：32度



數據由Garmin fenix 6 ASIA Sapphire紀錄

拍攝器材：相機（Nikon D5600 + Nikon AF-S DX NIKKOR 18-140mm F3.5-5.6G ED VR）、手機（Samsung Galaxy s21）

再快再近的捷徑，也不會改變釣魚翁345米的高度。（顏銘輝攝）

【3】心理準備

這條路線可以稱得上為捷徑，可以最快的方法來往釣魚翁及將軍澳線的港鐵站。然而，捷徑只是減少交通轉車時間，但不代表節省體能。釣魚翁的高度不會改變的，路程短代表攀升更急，上落會更吃力。

釣魚翁高345米，全條路總攀升475米。香港最高的大廈環球貿易廣場有118層，高484米。換言之，跟這條路線上一次釣魚翁，幾乎等於由地下行到上環球貿易廣場頂樓，過程必定辛苦。

釣魚翁一帶沒有任何補給，附近沒有汽水機，更沒有士多。行山人士需要買齊糧水上山，不適合那些喜歡郊遊去吃豆腐花的朋友。

從廟仔墩行去釣魚翁途中，可以跟釣魚翁打卡。（顏銘輝攝）

【4】打卡位置

廟仔墩看釣魚翁

這條路線會途經兩座山峰，登釣魚翁前先上333米高的廟仔墩。上完廟仔墩後會落山坳，途中行過開揚處，可以直望整座釣魚翁，尖峰山勢，一目了然，正好與釣魚翁合照。正所謂「不見廬山真面目，只緣身在此山中」，欣賞釣魚翁的最佳位置在廟仔墩。

釣魚翁俯瞰清水灣

釣魚翁頂的景色非常漂亮，由於它是附近最高的山峰，足可一覽眾山小，觀賞360度全景。在四方景色中，最漂亮的是東南方，那是清水灣及布袋澳的海灣景致，還可見到清水灣鄉村俱樂部。不過，峰頂路窄多大石，兩側有懸崖，打卡影相前必先留意安全。

釣魚翁上俯瞰清水灣，景色一絕。（顏銘輝攝）

【5】建議技能

閱讀地圖及定位技巧：今條路線只有部分途經漁護署指定的釣魚翁郊遊徑，大部分路段為非官方山徑，沿途沒有指示牌，所以行山人士需要懂得利用地圖或電子地圖定位，在岔路口尋找正確的路徑。

【6】建議裝備

行山背囊：強烈建議用背囊而非手提袋，背囊有助上落山時平衡身體，而且空出雙手扶住兩旁。

行山鞋：雖然釣魚翁近頂的山徑經過修葺，比以前易行，但今條路線大部分為天然山徑，沙泥路面凹凸不平，上落又急，最好穿著抓地力強的行山鞋。

防曬裝備（帽子、手袖）：山脊路段開揚，部分沒遮蔭，建議做足防曬準備。

行山杖：由坑尾頂村接釣魚翁郊遊徑的非官方山徑需要不斷攀升，若有行山杖輔助可以輕鬆一點。

由坑尾頂村接釣魚翁郊遊徑的山路，需要不斷攀升。（顏銘輝攝）

【7】體能需求

最難位：由坑尾頂村接釣魚翁郊遊徑

一離開馬路，就開始急速攀升，大約四百多米長的天然山徑，上攀100米左右的高度，上到約240米高的釣魚翁郊遊徑。部分路段要走很斜的泥坡，建議行山人士慢慢行，若果走得太急，有機會初段就「爆偈」。

【8】技術需求

最難位：由釣魚翁郊遊徑落康城

首先，行山人士需要認到由郊遊徑轉為落康城的路口，那裏是沒有指示牌。這段路為非官方路徑，雖已被街坊行到十分明顯，但途中有多個路口，部分通往堆填區方向，所以都要認清認楚。最後，有段從約90米高直爆落底的人工樓梯，考驗大家的膝蓋。

這段最後落山的樓梯，相信也是對膝蓋的挑戰。（顏銘輝攝）

【9】上山交通

今次的路線以坑口港鐵站為起點，建議約朋友在B出口那邊集合。出口有便利店，馬路對面的海悅豪園地下有超級市場，方便補給，另外港鐵站上蓋商場連理街內有洗手間。

坑口港鐵站有便利店。（顏銘輝攝）

【10】落山交通

這條路線會在峻瀅後落山，出到石角路，即有小巴站，可搭113線出坑口。如果不想等車，可以橫過環保大道，行入康城的商場，到康城站搭港鐵。康城商場內有不少食肆，方便喜歡落山食下午茶的朋友。

落山後深入康城。（顏銘輝攝）

【11】中途撤退選擇

選擇1：由坑尾頂村接釣魚翁郊遊徑後，若不想繼續行程上釣魚翁，可以左轉走釣魚翁郊遊徑的另一個方向，到清水灣道五塊田下山。

選擇2：從釣魚翁山頂落到釣魚翁郊遊徑後，若果想最快抵達馬路，可以左轉，沿明顯山徑落到清水灣道的相思灣巴士站，需時約20分鐘。

落釣魚翁後，有山徑落清水灣道相思灣，那裏有巴士站。（顏銘輝攝）

【12】沿路概況

坑口港鐵站B出口轉左，往將軍澳醫院方向，沿培成路走。海悅豪園下有超級市場，行山人士可購買糧水。行至培成路盡頭，走政府綜合大樓旁行人路，至單車徑轉右上斜，不需要入行人隧道。上完斜路，橫過左邊寶寧路的紅綠燈。將軍澳醫院內有便利店，行山人士可作最後補給。

👇按圖看清路線及沿路風景👇

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過完寶寧路的紅綠燈後轉右，至坑口道過安全島。坑口道為斜路，過馬路時小心落斜的車輛。過坑口道後，沿半見村方向的村徑行，接田洲路，留意左邊上山的村徑，那是綠色欄杆，入口有個褪色的半見村路牌。

跟着綠色欄杆的水泥村徑上斜，不久走至孟公屋下村公廁，出孟公屋路後右轉，沿馬路繼續上斜。在馬路岔口轉左，往坑尾頂村方向走。行至坑尾頂公廁，這是入山徑前最後一個公廁。

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坑尾頂公廁是個分岔口，選擇最右邊的馬路繼續上斜。行至左轉的彎位前，種了幾棵棕櫚樹，山坡上有座關公像，那裏就是山徑的入口。由港鐵站起計，行了25分鐘抵達山徑入口。這個位置海拔約120米，已經有大約三分一座釣魚翁那麼高。

山徑初段由石頭鋪砌，甚有古道感覺，十分好行。行了一會，到分岔口，轉左踏上那滿佈樹根的泥坡，巧妙的是，粗根如框，為遊人搭建了梯級。在分岔口，有人在樹幹釘了一個紅色箭咀，指示上釣魚翁的方向。

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這條泥坡上得幾急，行山的速度宜緩不宜快，讓身體慢慢適應。若覺呼吸不暢順，不妨多停下來休息，並放慢登山速度。上斜的山路一段接一段，至240米高與釣魚翁郊遊徑會合。由坑尾頂公廁起計，約花15分鐘接上釣魚翁郊遊徑。

在釣魚翁郊遊徑，左邊往五塊田，我們就行右邊，往釣魚翁。途中有一些越野單車徑的分岔口，與郊遊徑是殊途同歸的，建議沿郊遊徑走，一來避免遇上越野單車，二來郊遊徑上落坡較少。

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釣魚翁郊遊徑多樹蔭，少上落，正好用來回氣。緩步10分鐘，行至一個明顯岔口，左邊有座木欄杆，欄杆後正是登廟仔墩及釣魚翁的山徑。入口位置設告示，指路段艱險難行，只宜有經驗及裝備良好的人士前往。

認住這個路口，右邊是續走郊遊徑，左邊的木欄杆是上山頂之路。（顏銘輝攝）

沿山徑上坡，初段在密林中，不久兩旁變為灌木林，景色漸見開揚，可以俯瞰百勝角一帶景色，消防救護學院及邵氏影城盡入眼底。約行15分鐘，至333米高的廟仔墩，釣魚翁便如金字塔般屹立面前。從這個角度看，就會明白為何釣魚翁會被列為「香港三尖」之一。

👇按圖看清路線及沿路風景👇

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從廟仔墩落山坳的路上，每逢林木稍疏之處，便可窺釣魚翁峰景。下坡的路多石頭，要步步為營，別要掛住看景色。落到約270米高處，山徑開始V形反彈，攻頂釣魚翁。

由廟仔墩行去釣魚翁的路上，可以清楚見到釣魚翁的山形。（顏銘輝攝）

以前，這段攻頂山徑幾崎嶇，部分位置要手腳並用，但相信近年漁護署修築了這條路，以現場的大石鋪路，令山徑變得好行得多，再不需要用手，拾級而上便可登頂，難度大減。途中，行至開揚高處，不妨停下來回望廟仔墩的景色。

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從坑口港鐵站起計，行了個半小時，終於登上高345米的釣魚翁。釣魚翁享有360度全景，每個方向的景色各有特色，向西南為日出康城及將軍澳工業區的城市風貌，向東南則是清水灣及布袋澳的鄉郊海岸；以一座山為界，劃分了兩種截然不同的香港風光。

從釣魚翁俯瞰康城及將軍澳工業邨。（顏銘輝攝）

向東望往大嶺峒一帶。（顏銘輝攝）

最美的景色肯定是清水灣。（顏銘輝攝）

幾年前行釣魚翁，記得落山的路有點滑，但今次再行，變成好行的石級。其實，要改善陡峭難行的山徑，並不需要大興土木，更不需要動用履帶車運人工物料上山，只要善用現場的石頭，便能夠砌成好行又環保的山徑。不用10分鐘，便從山頂落到230米高的釣魚翁郊遊徑。

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那裏是個分岔口，順時針方向介紹，最左方是落相思灣的路，最快到清水灣道的馬路，可以轉巴士或小巴離開，如果臨近天黑或體能用得九九十十，建議落相思灣；接着是往田下山方向的釣魚翁郊遊徑，可到蝦山篤或布袋澳落山，路程最遠；最右邊的是往五塊田方向的釣魚翁郊遊徑，今次選擇走這一條，並在中途找路落康城。

在平緩的郊遊徑行了5分鐘，到達一個澗谷，前方是上樓級的郊遊徑。在這個位置左轉，那裏有3條路，選擇中間落斜的那一條。這個就是落康城的重要分岔路口。

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這條落康城的山徑並非官方維護的路，但人多行了，路況都很清晰，斜度也不算急，落得幾舒服。山徑途中有數個分岔口，通常選擇右邊及落斜的路。臨到人工梯級前，山徑突變陡峭，雖然有行山人士自製的扶手，但不宜太過信賴。

不用20分鐘，就從釣魚翁郊遊徑落到人工梯級的頂部。兩邊的梯級也可以落到去，殊途同歸。由於右邊有塌樹，選擇左邊，落了兩層樓級，發現有條梯級前劃了箭咀，那條就是直達地面的超長樓級，考驗行山人士的膝蓋。

踏上超長樓梯，記者一邊行，一邊數，落了10層樓級，每層大約三十多級，相信合共落了近400級樓級，終於回到文明，落到峻瀅後的草地。查看地圖，梯級頂部約90米高。從坑口站起計，行了2小時5分鐘到達峻瀅；若由釣魚翁頂計，落了35分鐘便至地面。

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經過跨越水坑的天橋，經峻瀅第二期與污水處理廠的行人通道出去。這條行人路頗多狗糞，大家請留神。出到石角路，便見到小巴113號線的站頭，可以搭車去坑口。不過，今次路線以康城商場及康城站為終點，所以繼續行。橫過環保大道，行入康城範圍，不久見左邊有扶手電梯，上去後橫過天橋，便進入商場。在商場兜了個圈，行到康城港鐵站，全程花了2小時30分鐘。

以前行釣魚翁，通常會由五塊田上山，到相思灣落山，其實行山時間都是2至3小時，但五塊田及相思灣皆在清水灣道，來往港鐵站都要轉多程車。相比之下，這條行山路線從坑口出發，以康城為止，起點及終點皆為港鐵站及商場，節省車程，又方便行山人士補給及食飯。

從康城上山可不可以？想一想，你要上這條天梯。（顏銘輝攝）

如果掉轉方向，改為由康城上山可不可以？當然可以，登釣魚翁頂的路程更短，但當你試過從地面望上去那條人工天梯，不見盡頭，還想到一起步便要行400級石屎樓級時，還是坑口上山好一點。