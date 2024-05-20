英超歐聯資格及降班球隊一覽 歐霸另一席靜候曼聯足總盃戰果
撰文：顏銘輝
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英超23/24球季完結，前四名的歐聯資格早已塵埃落定，由曼城、阿仙奴、利物浦及阿士東維拉下季代表英超踢歐聯。熱刺鎖定第五名，取得下屆歐霸盃入場券。
第六名的車路士肯定可以出戰歐洲賽，若果曼城贏得足總盃，車路士將獲歐霸資格，若曼聯贏得足總盃，車路士則參加歐協聯。如果曼城贏得足總盃，受益的還有第七名的紐卡素，「喜鵲」將可以出戰歐協聯。
第八名的曼聯肯定無法透過聯賽排名取得歐洲賽資格，「紅魔」只有在足總盃決賽擊敗曼城，才可以獲得歐霸盃的參賽資格。
英超冠軍：曼城
歐聯資格：曼城、阿仙奴、利物浦、阿士東維拉
歐霸資格：熱刺、車路士/曼聯*
*若曼城贏出足總盃決賽，車路士獲歐霸資格；若曼聯贏出足總盃決賽，曼聯獲歐霸資格。
歐協聯資格：紐卡素/車路士#
#若曼城贏出足總盃決賽，紐卡素獲歐協聯資格；若曼聯贏出足總盃決賽，車路士獲歐協聯資格。
降班：盧頓、般尼、錫菲聯
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