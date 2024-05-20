英超歐聯資格及降班球隊一覽　歐霸另一席靜候曼聯足總盃戰果

英超23/24球季完結，前四名的歐聯資格早已塵埃落定，由曼城、阿仙奴、利物浦及阿士東維拉下季代表英超踢歐聯。熱刺鎖定第五名，取得下屆歐霸盃入場券。

第六名的車路士肯定可以出戰歐洲賽，若果曼城贏得足總盃，車路士將獲歐霸資格，若曼聯贏得足總盃，車路士則參加歐協聯。如果曼城贏得足總盃，受益的還有第七名的紐卡素，「喜鵲」將可以出戰歐協聯。

第八名的曼聯肯定無法透過聯賽排名取得歐洲賽資格，「紅魔」只有在足總盃決賽擊敗曼城，才可以獲得歐霸盃的參賽資格。



英超冠軍：曼城

歐聯資格：曼城、阿仙奴、利物浦、阿士東維拉

歐霸資格：熱刺、車路士/曼聯*

*若曼城贏出足總盃決賽，車路士獲歐霸資格；若曼聯贏出足總盃決賽，曼聯獲歐霸資格。

歐協聯資格：紐卡素/車路士#

#若曼城贏出足總盃決賽，紐卡素獲歐協聯資格；若曼聯贏出足總盃決賽，車路士獲歐協聯資格。

降班：盧頓、般尼、錫菲聯