歐霸｜阿特蘭大翼鋒陸文浮沉後放異彩　轉戰意甲改變一生

若有留意英超的球迷，應該對陸文（Ademola Lookman）有印象，效力愛華頓及富咸時曾展露其腳法及突破能力，這名查爾頓青訓產品的生涯非一帆風順，曾轉戰德甲，最終輾轉下在2022年落戶意甲的阿特蘭大。

這名尼日利亞國腳似乎找到屬於自己的舞台，在歐霸盃決賽以一己之力摧毀利華古遜防線，技術﹑射術﹑速度兼備，左右開弓，大演帽子戲法，陸文這個名字再度走進球迷的眼簾。



陸文。（路透社）

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26歲的陸文在英國倫敦南部旺茲沃思（Wandsworth）出生，父母是尼日利亞人。陸文在2013年加入查爾頓青年軍，踏上職業足球之路，其後升上一隊後在英冠嶄露頭角，同時入選英格蘭小國腳，2017年被帶往愛華頓，首次踢英超即射破曼城大門，惜往後日子並不太順利，坐多過踢，最後被外借至德甲的RB萊比錫。

陸文在查爾頓一隊取得機會，開展其足球生涯。（資料圖片／Getty Images）

轉戰德甲，陸文地標戰後備入替，即為球隊攻入奠勝球，11輪內貢獻5入球4助攻，表現亮眼，萊比錫在2019年正式收購陸文，可惜他的上陣機會不多，全季德甲僅得11次披甲，陸文在萊比錫找不到位置，再以借將身份返回英超，兩季先後效力富咸及李斯特城一季。經過失意的數季後，陸文2022年夏天加盟阿特蘭大，這次轉會改變了陸文的足球生涯。

陸文在萊比錫經歷失意日子，兩度被外借返回英超。（資料圖片／Getty Images）

千里馬終遇伯樂 「如果早點加盟阿特蘭大就好」

陸文在主帥加斯柏連尼（Gian Piero Gasperini）的麾下是重要棋子，更把他帶入中路，擔任輔鋒角色，他在意甲地標戰即有進賬。陸文這匹千里馬遇上了加斯柏連尼這伯樂，彷彿愈跑愈遠，首季意甲貢獻13個入球及8助攻，陸文終於找到一個讓他發光發亮的舞台。

「我在阿特蘭大有很多機會，學到很多東西，加斯柏連尼主張進攻足球，在他的指導下，我覺得足球比想像中簡單得多，如果我早點來到就好了。」

陸文在阿特蘭大被轉型為輔鋒，慢慢變成前場的通天老倌。（Getty Images）

在阿特蘭大，陸文逐漸變成前場的通天老倌，既勝任一向擔任的翼鋒，又可以在中路充當輔鋒，不論突破傳球或爭取入波，都似乎難不到陸文。「我不會稱自己為翼鋒，我可以在邊線等待機會突破﹑我可以在中路尋找入球，我可傳可射可頂可製造威脅....」

當陸文加盟阿特蘭大後，他開始翻看自己的比賽片段，慢慢發現可以改善的地方，而沙迪奧文尼亦是他的學習對象，使陸文在場上逐漸變得更有威脅，難怪他坦言：「現時的我比以往更了解足球。」

陸文在阿特蘭大如魚得水，更在歐霸盃決賽展示成果。（路透社）

歐霸盃決賽成為了陸文展示成果的舞台，首球在禁區內伺機衝前﹑快利華古遜守衛一步建功，然後陸文在右路突然切入大位，扣過格列沙加起腳破網，下半場禁區內插花﹑變速再勁射，盡顯個人能力。陸文全場3次射門全數轉化為入球，足球網站《Whoscored》﹑《FotMob》等都打出高分，實至名歸獲得今仗最佳球員，亦是49年來首人在歐霸／歐洲足協盃決賽連中三元」。

「我一直對我的能力有信心，我在過去兩年提升至另一層次，在今仗表現出來了，今晚是生命中最光輝的一夜，我深信這只是開端。」