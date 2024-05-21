殘疾人游泳世界系列賽｜港隊勇奪7面獎牌　小將吳卓恩達殘奧A標

港隊在新加坡站中勇奪多面獎牌。曾在杭州亞殘運有出色表現的吳卓恩，今次在女子公開組奪1金2銅，更達巴黎殘奧會「A標」成績；青年組的區樂詒亦奪1金1銅。



今次港隊在新加坡共奪7面獎牌。（中國香港傷殘人士體育協會提供）

去年的杭州亞殘運，當時只有13歲的吳卓恩在S6級別100米背泳摘銅。今次殘疾人游泳世界系列賽新加坡站，她於個人主項SB6級女子100米蛙泳奪金，再在S6級女子50米蝶泳及SM6級女子200米個人四式贏得2面銅牌。

其中，卓恩在SM6級女子個人四式項目游出3分13秒76，成績達殘奧會「A標」。這名只有14歲的小將賽後表示：「我很高興，因為這是我個人最佳成績。我仍有進步空間，我會嘗試改進起步、轉身和劃水動作，以備戰巴黎（殘奧）。」

卓恩去年8月參加殘疾人游泳世錦賽時，在100米蛙泳獲得銀牌，已獲巴黎殘奧入場券。

吳卓恩（右三）奪3面金牌，SM6級女子200米個人四式亦達殘奧「A標」。（中國香港傷殘人士體育協會提供）

女子青年組賽事方面，港隊則贏得3金1銅。吳卓恩在SB6級女子100米蛙泳及SM6級女子200米個人四式中再奪2面金牌，區樂詒則分別在S9級女子50米及100米自由泳中奪1金1銅。

港隊獎牌成績如下：

女子公開组：

SB6級女子100米蛙泳 - 吳卓恩 金牌

S6級女子50米蝶泳 - 吳卓恩 銅牌

SM6級女子200米個人四式 - 吳卓恩 銅牌



女子青年組：

SB6級女子100米蛙泳 - 吳卓恩 金牌

SM6級女子200米個人四式 - 吳卓恩 金牌

S9級女子50米自由泳 - 區樂詒 金牌

S9級女子100米自由泳 - 區樂詒 銅牌

