沙田行山｜黃泥頭起步漫行上尖尾峰　接麥徑出基維爾營落牛池灣

偏東氣流正影響廣東沿岸，周三預告有驟雨，小組安排走麥徑，路夠寬敞、平緩，黃泥頭巴士站集合。

（行山日期：2024年5月8日）



早上天陰，天氣清涼，9時30分在黃泥頭巴士站對上公園集合，準時起步，沿村路上行接郊野路漫行上石芽背，石芽背有多條岔路，可上黃牛山，直走可接麥徑右邊路上尖尾峰，見未有下雨右走上尖尾峰。

尖尾峰冇正式山路，多人走路胚也明確，只是近日連場大雨，林路也浸了水，要小心跨過，近頂位有一堆石，拍張照沿路下山接回麥徑，沿古道前行出基維爾營，接麥徑5段步至扎山道涼亭大休。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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休後沿扎山道下山，經東九龍分科診所下牛池灣下午茶，是日走了10公里，4個多小時完成。

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