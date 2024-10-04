沙田行山｜黃泥頭起步漫行上尖尾峰 接麥徑出基維爾營落牛池灣
撰文：CATT’S BLOG
出版：更新：
偏東氣流正影響廣東沿岸，周三預告有驟雨，小組安排走麥徑，路夠寬敞、平緩，黃泥頭巴士站集合。
（行山日期：2024年5月8日）
早上天陰，天氣清涼，9時30分在黃泥頭巴士站對上公園集合，準時起步，沿村路上行接郊野路漫行上石芽背，石芽背有多條岔路，可上黃牛山，直走可接麥徑右邊路上尖尾峰，見未有下雨右走上尖尾峰。
尖尾峰冇正式山路，多人走路胚也明確，只是近日連場大雨，林路也浸了水，要小心跨過，近頂位有一堆石，拍張照沿路下山接回麥徑，沿古道前行出基維爾營，接麥徑5段步至扎山道涼亭大休。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
+50
休後沿扎山道下山，經東九龍分科診所下牛池灣下午茶，是日走了10公里，4個多小時完成。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
+16
馬鞍山行山｜行古道上鹿巢山打卡各類奇石 昂平高原賞西貢海靚景荃灣行山｜川龍村行往甲龍石崗賞花 上轆牛嶺打卡落山看紅木棉深井行山｜青龍頭入大欖郊野公園 行到元朗一探千島湖風光港島行山｜黃泥涌水塘公園起步上渣甸山 一覽維港兩岸景色西貢行山｜北潭凹漫步赤徑看海景 親子短途郊遊靚景又易行東涌行山｜䃟頭村上彌勒山北脊登昂坪 飽覽機場、港珠澳大橋景色粉嶺行山｜鶴藪郊遊徑啱晒親子郊遊 登觀景台賞新界東北廣闊風光
【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】