巴黎奧運．港隊Z世代｜陳諾思的不平凡19歲　摯友的愛成最強後援

2022年12月，當時17歲的陳諾思（Daphne）在泰國站劍擊青年世界盃封后，是第一名贏得這項比賽的港將——她卻無暇慶祝，一趕回香港，身份隨即回歸「中六生」，在冬日寒冷的早上拖着痠痛的身軀﹑拿着泰國的手信，步入6B班房。

「砰！」陳諾思驚呆半秒，同學們一陣歡呼，她才看到白板上手寫的「6B歡迎你，真世一」，發現原來是她的摯友Jemma與Jolie精心設計歡迎，內心不禁一陣暖。

陳諾思現在19歲，即將出戰巴黎奧運女子花劍個人賽，自小兼顧「劍手」和「學生」雙重身份，年少的她也有喘不過氣、失意的時候，但朋友一路上以行動實踐的愛護與支持，成為她踏上奧運舞台的最大後援。

攝影：黃寶瑩



港隊女子花劍代表陳諾思。（黃寶瑩攝）

關於陳諾思，筆者最有印象的，是一張來自去年杭州亞運會的照片，當時初戰亞運的她，在女子花劍八強擊敗了韓國劍手洪曉珍——一位比她年長8歲、經驗豐富，贏過亞錦賽團體金牌的劍手，也意味銅牌到手，小妮子激動慶祝，賽後在採訪區接受訪問時樂不可支，「開心、驚喜、所有嘢都估唔到！」

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陳諾思於杭州亞運八強勝出，首戰大型運動會摘下兩面銅牌。（資料圖片／趙子晉攝）

當時陳諾思中學畢業才3個月，6年中學生涯、接近1/3人生，她一直兼顧學業及劍擊，不僅考入心儀大學，劍擊上的發展也飛快——由2022年12月她第一次參加成年組國際賽起計算的一年半之間，她已打過亞錦賽、世錦賽、亞運會，並且在亞錦賽和亞運都贏得獎牌，加上即將參加巴黎奧運，短時間內已實現了許多運動員的畢生目標。

超速發展，背後犧牲不少——就是作為一個小孩、一個少女的「普通的人生」。

轉戰成年組一年半，陳諾思已踏上過不少頒獎台。（資料圖片／林靄怡攝）

來回DSE試場和國際賽場 不一樣的中學生涯

陳諾思初中已開始在香港體育學院受訓，每星期至少2、3日放學後就要趕到體院練習，訓練以外的時間已所剩無幾，自然大多都放在學業上，小息﹑午飯有空檔，她都在做功課，放學後若不是練習就是補習，劍擊和學業就是人生的全部。

陳諾思回想中學時光，道：「我經常處於趕住走的狀態，每次同學邀請放學後一起去逛街、吃下午茶，我總是拒絕，因為要趕時間去練習或補習，與同學根本沒有太多有質素的（相處）時間。」

哪個中學生不想多與朋友待在一起？她熱愛劍擊，也只有每天在冰冷劍道上來來回回練習弓步、劍法千萬遍，才能成為亞運獎牌得主，但她也不免感嘆：「說不上無時間玩耍，但真的是少之又少，彷彿放棄了做小朋友玩樂的權利一樣。」

當別人在玩樂的時候，陳諾思在劍擊館渡過不少時間。（黃寶瑩攝）

手套滿滿的印，亦是見證陳諾思飛越半個地球的劍擊之旅。（黃寶瑩攝）

2023年，陳諾思既要應考中學文憑試、也要出戰亞運，意味訓練和課業的緊密程度同時以幾何級數上升，翻開國際劍聯紀錄，陳諾思中六那一年可是打了足足14場國際賽，從鄰近的上海、釜山、新加坡，到都靈、巴黎、米蘭、哥本哈根、第比利斯……到了考試的月份，她就是這樣，來回於香港的DSE試場和半個地球以外。

「校園生活所剩無幾，當大家努力溫習的時候，我不時都要請假去比賽，去完7日又去10日，曾經不知如何開口，因為我有點不好意思及內疚，好像不能與大家並肩作戰。」

陳諾思應付考試的同時，亦要應付國際賽。（FIE圖片）

爭取奧運資格 從淚水中成長

DSE和亞運結束，結果美滿，但運動員的壓力從無休止，陳諾思同時面對另一大挑戰——爭取奧運資格。

要參加巴黎奧運的劍擊項目，就要在2023年4月3日至2024年4月1日之間，在國際劍聯的賽事中累積排名分數，陳諾思最後就憑着「個人賽積分亞洲排名第二」（扣除憑團體賽資格取得入場券的劍手後），獲得出戰奧運的資格。

這也意味每一場比賽的戰果都左右着參賽機會，對於經驗仍淺的她而言，這一年間，每一分排名積分增減都觸動着繃緊的神經，今年2月的都靈大獎賽，她就曾因而崩潰。

經驗尚淺的陳諾思，面對巨大的奧運壓力，曾經崩潰。（黃寶瑩攝）

都靈大獎賽是巴黎奧運積分周期的其中一站，陳諾思在這一站比賽之前，在亞洲及大洋洲區（簡稱亞大區）位列第二，若再保持這個排名多兩站，就可獲得奧運入場券，夢想觸手可及。

然而Daphne在32強鬥俄羅斯劍手，卻在一度領先4分之下，一劍憾負出局；她的主要競爭對手——韓國劍手洪世娜則打入16強，當時排名一度升上第二，將陳諾思擠出奧運資格的行列。

陳諾思對於出戰巴黎奧運的美好想像瞬間崩塌，嚎啕大哭，「當時第一個反應就係喊」，她坦言，當刻覺得一切努力像是白費了，「我不知該如何是好，要如何確保自己下次打得更好？如何才能幫自己？我不知道，有幾秒甚至想過放棄。」

從結果而言，一切最終順利渡過——她最後在兩站後的最後一站積分賽——華盛頓站，順利打入16強；在同一劍道上緊接出戰的洪世娜，則在首圈止步，意味Daphne積分再次超越洪世娜，奪得奧運資格。

經歷高低起跌，陳諾思最終在華盛頓站取得奧運資格。（FIE圖片）

排名積分一度遭對手超越，只是陳諾思生涯一個小波瀾，當刻的洶湧很快便撫平，這也是年輕的本錢——盛載和消化壓力的能力，隨着經驗急速由湖泊擴成大海，她回想「做到」的一刻：「我當日（華盛頓站）拋開一切，完全沒有想什麼分數、勝負、（奧運）資格，只想打好每一場。」她想通了——打劍擊，就如人生許多是，並非自己能完全掌控：「對手、裁判、器材、運氣等，有些事情就是控制不了，那怎麼辦？就只好看開一點，接受它、擁抱它，專注在自己可控制的方面就夠。」

控制不了的事情多的是，陳諾思知道做好自己便足夠。（黃寶瑩攝）

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摯友無條件的愛與陪伴：「我個朋友打劍擊，好勁㗎！」

打劍擊便註定與壓力並存，陳諾思的抗壓能力隨經驗成長，但有時候單憑自己未必能擺脫負能量，與她中學六年都同班的摯友Jemma和Jolie，便成為她生涯中的關鍵人物。

前文提及過，陳諾思讀中學時，一年間許多時間要為出外比賽告假，缺課時間不少，但比起自己，她當時更擔心的，竟是兩名好友Jemma與Jolie的心情。三名女生一起共度整個中學生涯，無所不談，除了愉快的回憶，更重要的是每當陳諾思難免因劍擊傷心、憤怒、氣餒， Jemma和Jolie總能盛載她的情緒，成為她心靈的避風港。

「她們是我很好的傾訴對象，當我覺得根本無人明白自己時，她們令我發現，原來仍有人支持我。與她們出街、說說日常事，無形中可以減壓。」

Jolie（左）與Jemma（右）是陳諾思相識6年的摯友。（陳智康攝）

訪問期間，Jemma和Jolie也在旁相伴，我問兩個女孩：「妳哋識唔識睇（劍擊）？」

Jemma先答：「有次我和Jolie一邊看（陳諾思比賽）直播，一邊傳短訊，說：『係咪佢（Daphne）攞分？』、『係咪佢贏咗？』」也許不是每一劍都看得懂、也許有時有點茫然，但看着好友在外地代表香港奮戰的模樣，就是最大樂趣。

陳諾思曾帶獎項回校，兩名好友立刻「收歸旗下」，玩得不亦樂乎，既貪玩，更是驕傲，「當有朋友說起劍擊﹑奧運，我立即跟他們說：『我個朋友打劍擊，好勁㗎！』這是一件很威的事。」Jemma自豪地說，還愈說愈起勁：「以前看到她（陳諾思）的領獎相，已經覺得好厲害，現時彷彿不斷超越自己，原來勁完仲可以再勁！」Jolie補充：「她在13﹑14歲已經說過目標是奧運，好像實現自己的夢。」

陳諾思的獎項，是兩名好友的玩物。（受訪者提供）

Jemma和Jolie無論在螢幕前、人前人後，都對陳諾思無條件支持，哪怕有時候物理上的距離遙遠，知道重要的人必然會在某個地方支持着自己，對陳諾思來說意義重大，「有人願意在自己不太明白的事上為你花時間，已經很幸福。」

在兩名好友心目中，陳諾思無論如何都是「真世一」。（受訪者提供）

陳諾思或許沒有像其他少女般與朋友逛街、食Tea的悠閒，但她確實專注地在劍擊路上一步步成長、邁進。在19歲的盛夏，踏上巴黎大皇宮裏架起的劍道，與世界頂級劍手爭逐至高榮譽，這樣透過經年苦練、汗水和淚水才建成的19歲，有幾多人能經歷？過程中的苦楚、掙扎，還有願意張開雙臂接下她這一切的摯友，她獲得的、所有的，大概都比絕大部份同齡女孩多上許多、許多。

「當我開始打成年組時，完全沒有想過爭奧運。由世界盃16強、亞運銅牌，甚至現時打入奧運，這些都是我打劍路上的目標之一，卻沒有想過在一年半已經逐一完成……奧運會是四年一度的大賽，難保下屆能否再參加，這會機會很難得，所以我想好好珍惜在台上的每一刻，拋開一切在台上發揮自己。」

從沒有想過爭奧運，到一一達成打劍路上的目標，陳諾思這一年半猶如坐上火箭一樣。（黃寶瑩攝）

拋開一切嗎？19歲，巴黎，打奧運，僅是這一套三組詞，已夠人羡慕妒忌恨。

去到巴黎會怎樣？上道一刻會怎樣？年輕就是有想像的空間，她笑道：「我想自己的奧運，是有型的！」7月28日，巴黎奧運女子花劍個人賽，期待陳諾思「有型」的瞬間。