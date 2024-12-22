西甲｜馬體會2:1絕殺巴塞隆拿　挪威長人後備上陣成關鍵

西甲第19輪，馬德里體育會作客巴塞隆拿合演榜首大戰，最終馬體會憑着挪威長人前鋒索洛夫（Alexander Sorloth）的入球，以2:1絕殺對手，佔據聯賽榜榜首。



巴塞今仗早段佔優，不斷威脅馬體會大門，30分鐘由柏迪入球先開紀錄。不過巴塞一直未能擴大領先優勢，馬體會門將奧比歷救出不少險球，到60分鐘，更由迪保羅扳平比數。

馬體會全場射門僅有4次，卻勝在把握力——補時6分鐘，馬體會一次反擊，身高1.95米的挪威長人前鋒索洛夫接應拿侯爾盧斯路傳送，射入致勝球，為「床單軍團」鎖定2:1勝局，也在少踢一場之下，以3分之差力壓巴塞，登上榜首，成為西甲的「聖誕冠軍」。

索洛夫為馬體會絕殺巴塞。（Getty Images）

馬體會主帥施蒙尼賽後談及擊敗巴塞的關鍵，他指出，比賽開始之初有點被殺個措手不及，因為巴塞隆拿多數以鑽石型中場作賽，但今仗拉芬夏和費文盧比斯都拉邊，令馬體會需臨場變陣：「我們要將迪保羅也移到邊線，而柏迪一直在走我們身後，所以我們之後換成了5-3-2陣式，表現就有好轉了。」

施蒙尼指臨場變陣是馬體會致勝關鍵。（Getty Images）

最終馬體會由索洛夫絕殺對手，但在施蒙尼眼中，這名挪威中鋒在73分鐘入替後，作用遠不止這個入球，「他能在前場拿到皮球、並幫助球隊將球由後場運到前線」，最終的入球也引證了他的作用。現年29歲的索洛夫，今季由RB萊比錫加盟馬體會後，雖然並非常規正選，仍在18場西甲賽事中取得8個入球及2次助攻，表現相當不俗。