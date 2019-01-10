【足球．轉會】法國後衛柏華特季後加盟　拜仁增兵計劃正式啟動？

今季德甲戰績不似預期的班霸拜仁慕尼黑，正式宣布簽入法國世界盃冠軍功臣班捷文柏華特。記者會上，體育總監沙歷咸美錫更談及盛傳收購目標、車路士翼鋒赫臣奧杜爾與馬德里體育會後衛盧卡斯靴南迪斯。

德甲歇冬，拜仁慕尼黑大軍正在多哈進行集訓，但球會高層並不空閒，積極着手增兵補強。拜仁周三宣布，已經與史特加的班捷文柏華特（Benjamin Pavard）簽下5年合約，這名22歲守衛將於7月1日正式加盟，有傳轉會費為3500萬歐元。

拜仁慕尼黑正式宣布簽入班捷文柏華特。（拜仁Twitter截圖）

柏華特世界盃一球成名（按圖放大）

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拜仁大軍正在多哈集訓。（Getty Images）

能勝任中堅及右閘的柏華特，去年夏天協助法國隊贏得世界盃冠軍，惟今季在史特加未能複製在俄羅斯交出的表現，稍為令人失望。

另一邊廂，據當地傳媒報道，33歲巴西籍後衛拿菲爾季後將會離開拜仁，返回祖國加盟法林明高。

柏華特今季結束後將會離開史特加。（Getty Images）

據報拿菲爾即將離開拜仁，轉投法林明高。（Getty Images）

避談盧卡斯靴南迪斯 直認有意簽赫臣奧杜爾

體育總監沙歷咸美錫出席記者會時，被問到關於收購馬德里體育會守將盧卡斯靴南迪斯的傳聞，但他不願正面回應，「這是一名有趣的球員，他效力馬德里體育會。看看有什麼可能性吧。」

不過，談到另一傳聞收購目標、效力車路士的18歲英格蘭小將赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi）時，沙歷咸美錫就大方得多，「他是一名非常有趣的球員，我們十分希望得到他加盟。他很適合己隊的踢法──盤扭出色、有速度。」

魯迪格透露，赫臣奧杜爾曾向他打聽有關德國的資訊。（資料圖片）

車路士隊友魯迪格爆料

拜仁志在必得，也許早已收到利好消息支持。

來自德國的車路士中堅魯迪格透露，赫臣奧杜爾曾向他打聽德國的生活；不過，他沒有試圖左右其決定，「他很年輕，我可以給他建議，但有關他的未來，只有他自己能夠做決定。」

魯迪格續說：「你可以從兩方面去看：留在車路士，他可以進步，但在德國也一定可以。大家不應忘記，拜仁慕尼黑同樣是一間大球會。」

據傳媒報道，今季在一隊上位的赫臣奧杜爾與車路士餘下18個月合約，但最近拒絕了球會開出的新合約，更表達了轉會的訴求。

沙歷咸美錫公開承認拜仁希望簽入赫臣奧杜爾。（資料圖片）