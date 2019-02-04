【法甲】巴黎聖日耳門作客遭里昂反勝　本季聯賽不敗告終

巴黎聖日耳門（PSG）靈魂人物尼馬早前在法國足總盃對斯特拉斯堡中，因右腳腳掌傷出退下火線，球會公布該名巴西鋒將須休息10星期。 缺少尼馬，PSG在法甲不敗走勢無以為繼。今輪聯賽作客里昂，雖由迪馬利亞在開賽早段開紀錄，但其後里昂連入兩球反勝。PSG開季至今保持聯賽不敗20仗後，首次全失三分。

挾法甲聯賽20場不敗之勢的PSG，作客聯賽榜第3位的里昂。今仗之前，PSG已拉開次席的里爾10分，獨領群雄。不過，PSG的主力尼馬因傷缺陣，今仗卻吃下今季首場敗仗。

里昂在主場反勝PSG，令對手本季法甲首次敗陣。（視覺中國）

即使尼馬不在陣中，兵源充足的PSG仍派出卡雲尼﹑麥巴比及迪馬利亞合作攻堅。巴黎在開賽早段便取得甜頭，迪馬利亞在開賽7分鐘，接應達斯拿橫傳，禁區內左腳抽入，先拔頭籌。

主隊里昂其後積極反撲，箭頭穆沙迪比利（Moussa Dembele）更成為今仗主角，在33分鐘接應里奧杜布斯（Leo Dubois）的傳中球，早著先機，搶點跳頂入網扳平。迪馬利亞上半場末段近射，被里昂後衛積臣丹拿雅（Jason Denayer）勇救空門，力保不失。

迪馬利亞在開賽7分鐘先開紀錄，但未能助球隊延續不敗紀錄。（視覺中國）

穆沙迪比利搶點成功，頭槌得手，在上半場為里昂扳平。（視覺中國）

易邊後僅4分鐘，穆沙迪比利以速度突破，逼得堤亞高施華在禁區出手拉跌他，PSG被判罰12碼。費基亞主射12碼中鵠，在49分鐘反超前巴黎聖日耳門。其後，落後一球的PSG力求收復失地，惜多次攻門亦未能扳，結果1：2不敵里昂。

巴黎聖日耳門的聯賽不敗紀錄，終告一段落，在第21輪聯賽錄得首敗，但仍然以56分高踞榜首，繼續以10分遙遙領先次位的里爾，並少踢兩場；里昂則以43分，排第3位。

穆沙迪比利在下半場初段博得12碼，費羅亞主射入網，反超前巴黎聖日耳門。（視覺中國）

即使麥巴比連番攻門，亦未能阻止球隊吃下今季首敗。（路透社）

今場賽事觀眾席上有一位「特別嘉賓」，曼聯主帥蘇斯克查帶領球隊小勝李斯特城後，與助教費倫隨即趕往法國的里昂觀戰「吼路」，為下周的歐聯16強賽事作準備。眼見對手缺少尼馬即吃下今季首敗，或會增強蘇斯克查的信心。