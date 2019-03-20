【港足．亞錦賽】U22抵蒙古後首操　余煒廉：凍得連呼吸亦辛苦

港足U22昨日抵達蒙古備戰U23亞洲足球錦標賽外圍賽，今日（20日）於比賽場地烏蘭巴托MFF足球中心進行首課操練，惟場地及比賽用球質素均未如理想，寒冷的氣溫對球員更是極大挑戰。

U23亞洲錦標賽外圍賽周五（22日）展開，位處G組的香港U22，將先後跟新加坡、東道主蒙古及朝鮮碰頭，爭奪明年於泰國舉行的決賽周席位。港隊因航班延誤，昨晚才飛抵烏蘭巴托，今日終進行抵埗後的首課操練。

港隊周五將於當地下午1時迎戰新加坡，是日特意選擇於中午訓練，不過據資料顯示，烏蘭巴托今日中午氣溫仍低達約攝氏零下5度，由足總提供的相片可見，部份球員亦於練習時穿起手套及圍脖等禦寒，後衛徐宏傑表示：「因為天氣太凍，大家都很難熱身，無論頭、手及腳都凍僵了。」其後防拍檔余煒廉亦透露，球員連呼吸都有點辛苦，並擔心球員因熱身不足而受傷。

蒙古氣溫只得攝氏零下5度，U22部分球員需穿起手套及圍脖禦寒。（相片來源：香港足球總會）

草地質素影響傳球 徐宏傑：需避免犯錯

是次港隊全部賽事，均於烏蘭巴托MFF足球中心上演，首次踏足這人造草場，余煒廉認為球場偏窄及細，或對組織及攻擊有輕微影響。徐宏傑則坦言草地質素一般，情況跟香港的石硤尾人造草場相似，「傳球時或會不夠力度，容易失誤被對手打反擊，所以我們要避免低級犯錯，大家要做足熱身，盡快入局。」他補充稱比賽用球較輕，跟平日習慣的皮球有出入，但認為所有參賽隊伍都需面對同樣問題，希望全隊可把握這兩日時間及早習慣。

香港飛馬中場胡晉銘將擔任U22的隊長。（相片來源：香港足球總會）

余煒廉：隊內默契氣氛佳

領軍的港足青年軍主教練安頓則認為，當地食物及住宿沒有問題，笑言球隊曾到訪環境更惡劣的地方比賽，這次到訪蒙古亦非為旅遊及交朋友，而是為香港而戰，因此所有問題並非藉口。他又透露教練團已為首仗比賽做足準備，「我們在香港演練了一些進攻戰術，所以來到後首課操練以防守為主。教練團嘗試將資訊簡單化，讓球員更指在比賽中踢出部署，今早的球隊會議，亦向他們講述了Plan A及Plan B等各種情況。」

對於首仗對手新加坡，徐宏傑雖未太了解對方實力，但期望以勝仗作結，增強球隊於未來兩場賽事的信心。至於余煒廉則對球員默契有信心，「雖然齊人練習的次數不多，但大部份球員都有一起踢省港盃，亦有拍檔過的經驗，所以相信默契不成問題。」他又謂球員年齡相若，可以各種話題了解對方，因此隊內氣氛甚佳。