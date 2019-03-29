【港超聯】傑志壓哨羅致美國中場　煞科日押後至5.19

港超球隊傑志今日（29日）宣布羅致美國籍21歲球員靴南迪斯，並取消韓國中場徐相民的註冊，以增加兵源調動。

港超球隊傑志今日晚上宣布，為加強兵源調動，簽入美國籍中場靴南迪斯，而因外援名額關係，球隊已取消註冊早前從凱景羅致的韓援徐相民。現年21歲的靴南迪斯，屬於美職球隊洛杉磯銀河的青訓產品，可勝任右翼及中場位置，並曾為洛杉磯銀河二隊於美國次級聯賽上陣，披甲30場貢獻一入球一助攻，去年尾遭解約後一直保持自由身，最近隨傑志跟操，結果「藍鳥」於「失業球員」轉會窗在今日截止前，「壓哨」羅致其加盟，此子將穿上4號球衣作賽。

21歲的靴南迪斯，可勝任右翼及中場位置。（相片來源：傑志）

另外，傑志同日公布亞協盃分組賽主場賽事門票安排，4月3日首場分組賽迎戰和富大埔，以及主場鬥朝鮮球隊4.25，將以180元的成人票價出售，特惠票則為60元；而另一場對台灣代表航源的成人票價，則降至120元正，特惠票價40元。門票未有設置預售安排，球迷需於球場售票處即場購票。而三仗門票亦會以套票形容向會員出售，成人票價360元，特惠票120元，成人套票限售250套、特惠套票則限售50套，詳情可向傑志查詢。

傑志公布三場主場亞協盃分組賽票價詳情。（相片來源：傑志）

港超煞科日改期

而由於傑志及和富大埔將於5月15日分別在亞協盃分組賽作客台灣及朝鮮，導致與原定於5月18日舉行的港超煞科日賽事相隔不足72小時，因此有關球會根據賽例向足總提出更改賽期。結果足總將當日5場賽事全數延期一日，同時於5月19日下午兩時30分開賽，確保所有球會均能在公平的情況下進行賽事。