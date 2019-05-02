【中協盃】中乙球會又有「神調動」　富力爆冷遭踢出局

中國足協在不同級別聯賽，由今季起執行有關年青球員的新規例。不少球會為了合符規則，不時在比賽末段才換入年青球員。在剛完成的中國足協盃中，廣州富力作客中乙的泰州遠大，而富力更爆冷一球告負出局，但該支中乙球會在補時階段再有特別換人調動。

中乙球會泰州遠大在中國足協盃第4圈賽事中，在2017年成立的泰州遠大，在主場與越級挑戰中超的廣州富力，在今仗未有任何甜頭，反被主隊的許嘉俊在下半場早段建功，而富力在及後時間更少打一人，結果泰州遠大爆冷一球擊敗富力，晉身足協盃第5圈。

泰州遠大的許嘉俊攻入全場唯一入球，助球隊爆冷擊敗廣州富力。（微博截圖）

泰州遠大的一眾球員在淘汰富力後，完場後與球迷一同慶祝。（微博截圖）

泰州遠大今仗的正選名單未有派出任何一位21歲以下球員，意味主隊必須要換入兩位年青球員。泰州遠大的後備名單內有兩位符合U21資格的球員，其中一人是後備門將。主隊在今仗末段才換入兩位年青球員，先在88分鐘換入蔡世潤，然後在90分鐘再作調動，換入後備門將曹國峻，但他入替的位置並非門將，而是客串前鋒。

泰州遠大的21歲以下後備門將曹國峻，以前鋒身份入替。（微博截圖）

中國足協在今年推行關於年青球員的新規例，在各級聯賽亦規定派出至少數名年青球員，加速一眾球員的成長。中超每支球隊出賽，必需要至少派出3名23歲以下球員上陣；中乙球會在每仗亦需要派出至少兩名21歲以下球員。

球會在末段使出特別的換人調動，在今季的中國球壇並非新事，早前大連一方曾在補時階段中，將一名球員換入不足2分鐘再換出。另外，深圳佳兆業在今輪的足協盃中，僅派出兩位U23球員而違規，成為首支違規受罰的球隊。

大連一方早前在聯賽中，一位球員曾在入替不足2分鐘後被換出。（資料圖片）

成立僅2年多的泰州遠大，在主場球迷的支持下，在足協盃爆冷晉級。（微博截圖）

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