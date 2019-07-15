除了溫布頓男單決賽外，F1英國站同樣在剛過去的周日舉行，主場車手咸美頓力壓隊友保達斯，第6度在英國站封王，成為英國站史上最成功的車手。另外，韋斯達賓與華迪爾在37圈發生碰撞，使二人無緣頒獎台。

早前宣布與F1續約5年的英國站，即使在溫布頓及板球世界盃決賽撞期下，依然吸引大量車迷入場觀戰，而今站的戰情亦未有使車迷失望。主場出戰的平治車手咸美頓（Lewis Hamilton），雖然並非以頭位起步，但他在第4圈超越隊友保達斯（Valtteri Bottas），取得領先優勢，雖然及後安全車一度出動，但亦無礙第6度稱霸銀石賽道，超越名宿奇勒（Jim Clark）及保路斯（Alain Prost），成為英國站史上勝出次數最多的車手。

平治的咸美頓（右二）主場奪冠，隊友保達斯（左一）及陸克萊（右一）分別得第二及第三名。（Getty Images）

咸美頓在賽後披上英國國旗，接受前隊友畢頓的訪問。（Getty Images）

咸美頓表示在主場出賽別具意義，而支持他的車迷甚多，使他更希望以冠軍報答他們，「在主場奪冠對一個運動員的意義重大，這種感覺非同凡響，尤其是當你接收到大量的支持時，你的能量亦會增加不少，使你更希望在他們面前展露最佳一面。」

華迪爾收掣不及追撞韋斯達賓，及後被賽會判罰10秒。（Getty Images）

除了前列兩架平治戰車外，今站法拉利與紅牛的交手場面亦相當精彩，韋斯達賓與陸克萊兩名新星繼上站奧地利後，二人今站再度直接交鋒。兩名21歲的車手在首次入維修站時再度鬥法，韋斯達賓在出維修站時僅僅超該陸克萊，及後該名法拉利車手立即收復失地，使現場車迷十分享受。

陸克萊在今站有不少精彩鏡頭，結果奪得季軍，連續4站登上頒獎台。（Getty Images）

比賽中段因愛快車隊的基奧雲拿斯衝出賽道，使賽會須出動安全車。在重開賽事後，韋斯達賓與兩名法拉利車手繼續鬥法，該名紅牛車手在第37圈超越華迪爾（Sebastian Vettel），但華迪爾欲立即收復失地，情急之下撞向韋斯達賓的戰車尾部，衝出賽道外，斷送二人登上頒獎台的機會。不過，韋斯達賓及後仍然在賽道上奮戰，結果亦以第5位完成賽事，而華迪爾在被罰10秒後只得第15名。

在次位起步的咸美頓，未有遇到太大壓力，在主場英國站奪冠。（Getty Images）

華迪爾在賽事結束後，透過無線電先向車隊道歉，及後亦親口向韋斯達賓致歉。韋斯達賓在賽後難掩失望之情，但在相撞後仍可完成賽事，絕不簡單，「華迪爾從後撞向我的戰車，相撞後多處損毀，在這情況取得第5，亦是不錯的成績。華迪爾在賽後隨即向我道歉，我認為他判斷錯誤而引致相撞，雖然對賽果十分失望，但亦無法改變事實。」

咸美頓主場6度封王，在場的車迷與他一樣興奮不已。（Getty Images）

F1英國站名人雲集：