【足球】史奈達掛靴任烏德勒支高層　曾率荷蘭兩度闖世界盃4強

荷蘭一代中場「發電機」史奈達（Wesley Sneijder），以另一身份加盟荷甲球會烏德勒支。史奈達與卡塔爾球會艾加拉法的合約在上月到期，並正式結束17年的職業球員生涯，與兩名當年的荷蘭隊隊友洛賓及尹佩斯一同離開綠茵場。

現年35歲的史奈達，在職業生涯最後一支效力球會是卡塔爾的艾加拉法（Al-Gharafa SC），史奈達與球會的合約在今年7月完結，並結束多年的球員生涯，以另一身份繼續在球圈打滾。

史奈達在完成與艾加拉法的合約後，重返出生地烏德勒支，並加入球會的管理層，據報將擔任球會的媒體角色，他更在主場擁有一個包廂。史奈達在烏德勒支上傳的短片中，宣布掛靴的消息。

史奈達加入烏德勒支，更在主場擁有一個包廂。（烏德勒支官方網站截圖）

史奈達是阿積士的青訓產品，他在2002年首度代表阿積士一隊出戰，及後成為球隊的必然正選，並在2007年夏天轉投皇家馬德里。史奈達效力皇馬僅兩季後，轉戰意甲，加盟國際米蘭，他助國米在2009/10球季奪得意甲、意大利盃及歐聯錦標，成為「三冠王」，創下足球生涯的高峰，惟他深受傷患困擾。史奈達其後曾分別效力加拉塔沙雷、尼斯及艾加拉法。

史奈達完成卡塔爾艾加拉法的合約後，正式結束職業生涯。（視覺中國）

史奈達職業生涯曾效力球會（按圖放大）

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史奈達自2003年入選荷蘭國家隊起，便成為「橙色兵團」的主力之一，他曾協助荷蘭於2010及2014年、連續兩屆世界盃打入最後4強，但均與錦標無緣。其中在2010世界盃決賽不敵西班牙，史奈達是正選一員，當年與他並肩作戰的隊友，包括尹佩斯及洛賓，不約而同在今年夏天宣布掛靴，而如今只剩下門將史基倫堡﹑尼祖迪莊（Nigel de Jong）及雲達韋爾（Gregory van der Wiel）仍未退役。

史奈達連續兩屆世界盃助荷蘭打入最後4強，但均與錦標無緣。（Getty Images）