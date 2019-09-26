【英聯賽盃】曼聯互射12碼險勝英甲球隊晉級　格連活特再度建功

一年前，曼聯在聯賽盃互射12碼被打比郡淘汰出局；一年後，曼聯差點重蹈覆轍，在主場與英甲的羅奇代爾（Rochdale）交手，紅魔鬼全場佔盡優勢，但未能在法定時間內取勝，結果以互射12碼淘汰該支英甲球隊晉級，下圈將硬撼車路士。

在奧脫福出擊的曼聯在聯賽盃第3圈面對低兩級的羅奇代爾，中場大將普巴傷癒復出，與病癒的格連活特在今仗復任正選，而新晉中堅杜安薛比（Axel Tuanzebe）戴起隊長臂章領軍。曼聯全場控制戰局，錄得65%的控球率及31次攻門，但未能在90分鐘內淘汰對手。

普巴今仗復出擔任正選，不過未有進帳。（路透社）

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普巴及格連活特在上半場先後埋門，未能攻破羅奇代爾的大門，久攻不下更差點先在下半場初段失守，全憑雲比沙卡在門前勇救空門逃過一劫。曼聯戰至68分鐘終於打破悶局，格連活特接應連格的橫傳，在禁區內扣橫起腳破網，繼歐霸後再度為曼聯建功。不過，羅奇代爾在8分鐘後迅即扳成平手，年僅16歲的小將路克馬菲遜（Luke Matheson）近門得手，今仗兩個入球同樣來自「千禧後」球員。結果兩軍在法定時間打成1：1，需要以互射12碼定勝負。

格連活特再度建功，助曼聯68分鐘打破悶局。（Getty Images）

年僅16歲的路克馬菲遜，為球隊在奧脫福攻入扳和一球。（路透社）

曼聯在一年前的聯賽盃互射12碼遭打比郡淘汰，今次紅魔鬼5輪悉數得手，加上羅美路撲出對方的12碼，結果以5：3勝出，驚濤駭浪地晉身聯賽盃第4圈，下圈將硬撼車路士爭奪晉級資格。

去季由林柏特帶領的打比郡，曾經在奧脫福淘汰曼聯，成為一時佳話。（Getty Images/資料圖片）

門將羅美路撲出對方的12碼，結果曼聯以5：3擊敗羅奇代爾，驚險晉級。（Getty Images）

其餘兩支「Big 6」球隊未遇上太大的阻力，車路士面對英乙的甘士比（Grimsby Town）未遇壓力，其中巴舒亞伊梅開二度，傷癒的赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi）完場前錦上添花，最終以7：1大破對手；英超6連勝的利物浦在占士米拿及小將基賀華（Ki-Jana Hoever）分別建功下，作客以兩球擊敗米爾頓凱恩斯晉級。不過，上場聯賽擊敗曼聯的韋斯咸，卻爆冷以4球不敵牛津聯出局。

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