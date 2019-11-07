【港足專題．球證1】香港裁判黑箱作業？　三大制度回應球迷疑問

球迷睇波經常出現以下一幕：遇上球證吹罰愛隊，或出現誤判及漏判，總難忍說出一句：「我都吹得好過你啦！」可是要成為真正的足總註冊球證，過程是否想像中簡單？事實上，香港裁判有什麼制度？ 《香港01》記者親身報讀香港足球總會的新球證班，以及訪問足總裁判部總監及本地部份現役國際裁判員，一連四集深入剖析香港球證工作、評審、福利及球例等問題。第一集，先了解足總裁判部及其轄下的各種球證制度。

足總裁判部源自《鳳凰計劃》，於2013年按國際足協（FIFA）的指引成立。現任足總裁判總監張炎有，擁有逾10年執法經驗，目前也是本港唯一的FIFA裁判導師。他指出在裁判部成立前，足總多只集中於安排球證執法，「工作不應止於此，球證需有詳盡的培訓計劃，助他們發展事業。起初成立目的是改善球證數目及質素，並加強管理與發展。」

曾為國際裁判員的張炎有於2008年退役，至2013年加入足總成立裁判部，現為足總裁判總監。（李澤彤攝）

2003年利物浦訪港鬥港隊，正是由張炎有擔任主裁判，當年合照巧合地掛於訪問的足總會議室內。（李澤彤攝）

（一）考核制度

裁判部成立6年至今，張炎有指球證已逐漸追上現今足球發展步伐，引入電旗、流動溝通系統及隱形噴霧等科技協助執法。不過改變最明顯，同時也是球迷們最關注的，還是考核、賞罰、編配球賽及利益申報等制度。

我們首先從考核制度入手，其實裁判部一直將各項準則公開於足總網頁上，無論是加入成新裁判員，以至球證升級，都需通過嚴格考核，且準則相當清晰。

足總裁判員點先可以升級同提名？（按圖放大）

足總裁判員升級制度。（01美術製圖）

+ 4 + 3 + 2

足總裁判部的辦公室並不算太大，四個人在一間房工作，旁邊還擺滿了不同器材及裝備。（李澤彤攝）

連場考核及監察，確保球證有足夠經驗與質素，減低球賽受球證表現而影響的可能性。 國際助理裁判員 羅銘亮

32歲的羅銘亮2006年畢業於新裁判班，現為國際助理裁判員，正職於足總裁判部工作。（李澤彤攝）

宏觀來說，足總會按球證體測結果、個人特點、年齡、學歷、執法經驗跟水平等審視升級資格，張炎有說：「以往沒客觀標準，升級多因人而異，因此為人詬病。可是現在有既定政策，只要大家跟着這條路走，努力達到指標便可順利升級。」現役女子國際裁判員羅碧芝（Gigi），坦言過往因缺乏公平制度，曾在升級路途上虛渡光陰，她表示時下制度讓球證更添熱誠，「透明且數據化的準則，令大家有明確的奮鬥目標，減少球證間對晉升的抱怨及憂慮。」

國際助理裁判員羅銘亮於2006年畢業於新球證班，最終花了近8年時間提升成一等裁判員，他指出現行制度規定球證在每個級別，均需累積同級比賽的經驗值，認為系統相當有效，「考核並非一場過，也有完善的監察，這確保球證有經驗與質素，盡最大可能避免職業聯賽受球證表現而影響。」

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羅碧芝為香港首位及目前唯一女子國際裁判員。她直言以往球證升級只是「點人頭」。（李澤彤攝）

球證冇體能？晉升需先通過嚴格體測

或許大家會留意到，球證必須通過體能測試，才會獲考慮升級。其實足總每年度會季中及季初，進行兩次體能測試，而裁判員若希望維持執法資格，就一定要通過嚴苛標準；若球證以晉升為目標，甚至要達成比標準更高的要求。

曾聽過有球迷批評部份球證的身形欠佳，言下之意認為該球證的體力難以應付高水平比賽，但假若球迷了解過這個「非一般人能完成」的體測，又會否再質疑球證的體能？

體測標準是由FIFA統一訂立，模擬真實比賽情況，羅碧芝說：「一場賽事大約會全力衝刺6次，『十五二十』猶如面對球隊反擊時的跑動。要通過體測一定要不斷練習，每年很多新球證也不合格。」（李澤彤攝）

兩大體能測試「衝刺跑」及「十五二十」，究竟是甚麼？（按圖放大）

球證體能標準。（01美術製圖）

（二）編配球賽及利益申報制度

球證爭取晉升至更高等級，無非也是希望執法更高水平賽事。目前足總指引清楚列明各等級球證，只可在指定賽事中執法，並以網上系統處理球賽編配，避免球證重複執法個別球隊的比賽。張炎有稱：「例如球證今周執法A隊對B隊，下周便不會再安排他做A隊跟B隊的比賽。我們也會根據賽事的重要性，編配適合等級跟水平的球證，因為即使是同一等級之中，也會有不同資歷的球證。」

球證等級跟比賽水平掛勾？（按圖放大）

球證等級及相應可執法球賽。（01美術製圖）

希望球證以自身努力去換取應得回報，而非依靠關係。 足總裁判總監 張炎有

港超球證需簽聲明書 望建立公正形象

張炎有也特別提及，球賽編配系統是獨立運作，絕不受第三者影響。而足總為防止任何利益衝突，已建立申報制度，所有執法港超之裁判員，都需獨立簽署一份聲明書，申報與球會間之關係。制度也要求所有球證若跟足總屬會或屬下參賽隊伍有關，則必須申報。指引也列明球證平日應跟球會人士保持適當距離，避免引起不必要的誤會。

立下此些規限的最大原因，張炎稱指是要建立公正的形象。他透露現時足總註冊球證開放予教練申請，但就禁止所有在足總註冊的球員報名，惟這限制將於來屆取消，「球證應自少培訓，但年青人多三心兩意，所以不希望太早限制他們發展，讓他們自己去選擇。」

正因大多球圈人士都擁有不同身份，足總便需要加強監管，「球證也會升級、提名或獲交流機會，希望他們以自身努力去換取應得回報，而非依靠人際或跟屬會的關係。」

每位執法港超的裁判員也必需申報與球會沒任何利益關係，確保判決獨立性。（資料圖片／袁志浩攝）

場外行為受規管 球證流失率偏高

而即使是球證接受傳媒訪問，原來也有嚴格指引，除事前需得足總同意，內容也有「三不」，包括預測球賽結果，批評其他裁判員及討論球賽事項。

張炎有解釋，指引原意是避免有人懷疑球證操控賽果，同時藉減少同行互相批評，維持球證士氣，「否則只會愈來愈少人入行，即使目前就讀新球證班的人數多，但每屆流失率很高。首年大約流失30%，至第二、三年便跳升至70至80%。幸好近年制度日漸成熟，多了球證願意留下來。」

足總每年也會舉辦新裁判班，最新一屆參加人數達約120人，惟流失率頗高。（李澤彤攝）

若球證出現重大錯誤，影響球賽結果或令足總形象受損，後果可以是停賽或被取消註冊。 足總裁判總監 張炎有

（三）賞罰制度

球員在場上出場犯規需為行為負上責任，除會遭球證以紅、黃牌警告外，更有機會被罰停賽多場。有球迷就指出，球證若出現錯判，嚴重的話或影響比賽結果，但卻似乎沒有「後果」。

可是其實「後果」一直存在，以去年菁英盃分組賽東方龍獅對和富大埔為例，球證湯巨森的判決引起爭議後，最終需停賽3個月，他直至今日也未再於頂級聯賽中執法，並在足總一等裁判員最新名單中除名。

「以往會用個案形式處理，但現時會從報告、反饋或投訴方向收集意見，若球證在球例演繹上出現重大錯誤，影響球賽結果或令足總形象受損，會展開程序、因應指引處罰球證，後果可以是停賽甚至取消註冊。」張炎有解釋道。

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湯巨森去年菁英盃曾提議東方龍獅球員讓和富大埔追回一球，以顯示體育精神，最終被罰停賽三個月。（資料圖片）

栽培一位好球證很難，若他們因輿論壓力而放棄執法，會相當可惜。 女子國際裁判員 羅碧芝

處罰非全數公開 「球證應受保護」

執法較少引起爭議的Gigi，也坦言自己也曾「坐波監」，經歷「再教育」、到次一級水平執法，及在評核員重新審視後，方可再度於頂級賽事執法。

Gigi認為由於並非所有紀律聆訊結果會被公開，才引起外界誤解，但她贊同足總做法，「或許有些是很普遍的犯錯，那位球證也許一直也表現出色。現時球證的付出跟收入已不對等，若每次也要承受非一般的壓力，部份人或會選擇放棄執法生涯。」

目前球證流失主要有三個原因，除了體測不合格跟報酬太少，球場欺凌也是主因。有錯當然要罰，但Gigi慨嘆栽培一位好球證甚為艱難，培訓新裁判員晉升至一等裁判員，至少也要花上約5年時間，因此保護球證免受輿論影響，也是情非得已。

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培訓一位好球證，動輒花上數年時間，投入的資源也不少。（李澤彤攝）

以上談及足總對裁判賽行的3種制度，其實都必須經裁判委員會把關。這個獨立小組負責決策裁判部所有大事，下一集我們將詳細了解它的組成，並探討其他裁判組織及球證發展策略。