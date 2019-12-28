【英超】曼城晚節不保本季第5敗　落後利物浦14分三連霸渺茫

曼城的英超聖誕快車第一仗，作客狼隊在劣勢下晚節不保。門將艾達臣在上半場12分鐘紅牌被逐，十人應戰的「藍月亮」在領先兩球下，未能保住勝果，末段連失兩球，結果被狼隊以3：2逆轉。 14分，是衛冕冠軍曼城與榜首利物浦的距離。主帥哥迪奧拿在賽後「投降」，坦言期望後來居上趕過利物浦，或許不切實際。

曼城在開賽早段已傳來壞消息，奧達文迪面對長傳失位，門將艾達臣出迎時，在禁區外不慎撞跌迪亞高祖達。球證艾堅遜毫不猶豫出示紅牌，主帥哥迪奧拿立刻收起阿古路，換入後備門將哥迪奧巴禾把關。

曼城雖然十人應戰，但馬列斯及後一次突破，引來狼隊球員在禁區內犯規。史達寧主射12碼被魯爾柏迪斯奧救出，但艾堅遜指狼隊球員在射門前已進入禁區，指示重射。史達寧再次主射又被救出，幸好親自補射入網，在25分鐘先開紀錄。該名英格蘭翼鋒在易邊後5分鐘再有進帳，單刀瀟灑地挑過柏迪斯奧得手，領先至兩球。

艾達臣在上半場早段被逐，哥迪奧拿決定收起阿古路，以後備門將巴禾入替。（路透社）

曼城與狼隊的5個入球（按圖放大）

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全場大部分時間十人應戰的曼城，在今仗領先下捱打，僅錄得不足38%的控球率。反觀主場的狼隊交出20次攻門，落後兩球未放棄。首循環對曼城梅開二度的艾達馬查奧爾，再度成為「曼城剋星」，在禁區外起腳得手，追成1：2。

狼隊拉近差距後竭力追趕，戰至下半場末段一氣反勝。入球功臣查奧爾搶去班捷文文迪的腳下球，再助攻予魯爾占美尼斯近門建功，在完場前8分鐘扳和。馬特杜靴迪及後上前助攻，扣過奧達文迪後左腳勁射入網，在89分鐘反超前。史達寧在補時階段幾乎連中三元，可惜主射罰球中楣彈出，注定曼城氣數已盡。狼隊則在今季聯賽「雙殺」曼城。

曼城吞下今季第5場敗仗後，現時已被榜首的利物浦拉開14分，並多踢一場。「藍月亮」的表現未如去季般穩定，僅戰半季已追平去季全季23球的失球數字。

史達寧梅開二度，在補時階段的罰球中楣，未能為球隊扳成平手。（路透社）

「曼城剋星」艾達馬查奧爾在今仗貢獻一入球一助攻，成為球隊的反勝功臣。（狼隊官方Twitter截圖）

哥帥讚球員傾盡全力 「目標改為壓過李斯特城」

由艾達臣被逐﹑史達寧梅開二度﹑再被狼隊連入三球反勝，曼城今仗歷盡高低起伏。哥迪奧拿賽後表示球隊在少踢一人下已傾盡全力，「我們在今仗曾經有優勢，但對手的鬥志可嘉，球員們盡力地嘗試力保勝局，在十人應戰的情況下交出這表現，我已沒有任何遺憾。」

與英超三連霸愈走愈遠，主帥哥迪奧拿賽後坦言，如今追趕利物浦是不切實際，「如今我們與利物浦有一段距離，我們必須要調整心態，現階段希望趕過利物浦是不切實際。我們需要以次席的李斯特城為目標，穩奪次席，確保來季的歐聯資格。」

哥迪奧拿在賽後坦言，追趕利物浦是個不切實際的目標。（路透社）

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