【武漢肺炎】熱刺球星偷拍華裔男諷疫情　涉種族歧視捱轟

武漢肺炎（新型冠狀病毒）在全球蔓延，至今造成逾800人死亡，人心惶惶。 但現年23歲的英超球隊熱刺球星迪利阿里（Dele Alli），卻被英國傳媒《每日星報》指他在Snapchat偷拍華裔人士，嘲諷疫情之餘，更涉種族歧視。

英國《每日星報》指，迪利阿里趁歇冬假期到杜拜度假，但他在倫敦希斯路機場候機室時，卻在Snapchat上傳了一段極具爭議的影片。



報道指，片段中，阿里先來一個自拍鏡頭，配上一段文字：「冠狀什麼，請放大聲量聽聽（Corona whattttt, please listen with volume）」，並可聽到人們以普通話交談的聲音，阿里隨即將鏡頭轉向一名亞裔男子，並放大畫面。最後，阿里將畫面移向一支酒精潔手液，寫道：「病毒要找上我，還要更快才行呢」。

《每日星報》指，阿里上傳影片後引起極大迴響，有人批評：「偷拍這男子、再拿冠狀病毒開玩笑，實在很不恰當！全世界都有人因病毒而死，為何還要做這種歧視動作來撥火？」事實上，因疫情加劇，近日相關的種族歧視事件不斷增加，各國都出現亞裔人士遇襲的事件，阿里的做法無疑會惹來批評。



阿里在周六（8日）為事件致歉，表示：「我為在Snapchat上發布的那條影片後悔不已，在意識到會令人不快後，我已即時將它移除」，他強調自己並非有意歧視：「那是無心之失，我向所有受冒犯的人，奉上最真誠的歉意」。