【行山】周末遠足注意！天氣溫暖增中暑風險　避免駕車往郊外

打算在星期六、日行山的朋友要注意！ 根據天文台的預測，未來兩天氣溫和暖，而且有陽光，風勢不大，相信上山時會很熱，建議大家帶備更多清水，提防中暑。

與上周相比，本周氣溫上升和暖，據天文台的預測，周六（2月29日）氣溫最高有26度，而下周日（3月1日）的氣溫更升到最高28度，新界地方更可能高一兩度，達30度。在相對濕度方面，未來兩日預測最高95%。再者，天文台估計未來兩日風勢不大，周六吹東風2至3級，而下周日更加只有2級微風。

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

天文台對未來兩日的天氣預測。（天文台網上截圖）

據天文台預測的天氣估計，在本周末行山會比上周辛苦得多，因為濕度高及風勢弱，令到身體更難散熱，行山人士要提防熱衰竭以至中暑。打算周末或下周日的朋友，可以先由路線策劃做起，選擇一些較多樹蔭、休息位置的路線，並穿上鬆身、淺色、通爽及方便排汗散熱的衣服，最重要的是帶備足夠食水。

如何預防中暑：預防遠足中暑 由路線策劃做起 準備充足裝備

如何處理中暑：常見意外處理 詳解中暑、熱衰竭症狀分辨及急救方法

漁護署表示過去周末很多郊外道路都塞車，甚至人車爭路。（郊野公園教育活動計劃Facebook）

上周末及周日，多處郊野道路塞車，所以漁護署在「郊野公園教育活動計劃」的社交網站呼籲，希望郊遊人士避免駕車前往郊外，盡量使用公共交通工具。漁護署表示，上周末及周日馬鞍山村路、荃錦公路、城門道、大帽山道及大棠山路都有嚴重的塞車，甚至人車爭路。

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略

立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情未止，就算到郊外離島，亦有感染風險，切勿掉以輕心，例如有確診患者曾到南丫島郊遊，並光顧一間海鮮酒家。香港大學微生物學系講座教授袁國勇日前講過，留意到市民行山時「攬頭攬頸」，又一起野餐，會有傳染風險，他建議市民在合適時候戴口罩。

相關報道：

確診馬主周巧兒曾參加JW萬豪婚禮 南丫島酒家停業

袁國勇：不應出席飯局 行山時不應「攬頭攬頸」

最後，無論什麼時候，自己垃圾自己帶走；自備垃圾袋上山，將自己的垃圾收集在一起，帶到市區扔棄。

上山必學行山禮儀：學做負責任行山客 上山前了解「無痕山林」七大原則

山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

建議放入背囊的行山裝備：