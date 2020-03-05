【F1】法拉利疑似被FIA「放生」　七大車隊發聲明公開譴責

面對不公義的事情當然不能啞忍，7支一級方程式（F1）車隊發表聯合聲明，譴責國際汽車聯會（FIA）疑與法拉利進行「檯底交易」，並促請全面公開調查報告。

法拉利在去季暑假後，戰力突飛猛進，而平治及紅牛對「躍馬」在燃油系統研發方面有所質疑，未知是否違規，就此投訴。

國際汽聯（FIA）經過數月的調查後，上月28日發表調查報告中提及，調查成果有助FIA繼續在減少碳排放及可持續燃料方面發展。有結果，那結果是什麼？FIA稱與法拉利車隊有保密協議，所以未能全面公開調查結果。

FIA在早前公開調查報告，結果竟然與法拉利作出私下協議，未有公開調查結果。（資料圖片／Getty Images）

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國際汽聯與法拉利車隊「過從甚密」並非新鮮事，FIA過往多次被質疑偏袒法拉利。除了3支使用法拉利引擎的車隊（法拉利﹑愛快羅密歐及哈斯），其餘7支車隊在周三（4日）發表聯合聲明，對FIA的調查結果大表震驚，促請公開調查結果。

「我們7支車隊對FIA針對法拉利的調查報告，感到驚訝。作為一個國際體育協會，有必要以高透明度處理不同事件，如今竟與法拉利私下協定。我們強烈反對此行為，促請FIA全面披露調查結果，確保各支車隊在一個公平、公正的情況下作賽。」

7大車隊在聲明尾段指，保留法律追究的權利。聲明公開後，FIA方面表示將會就事件回應；法拉利則拒絕回應。