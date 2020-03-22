【西貢行山路線】西灣亭出發登蠄蟝石頂　獨孤山飽覽萬宜水庫風光

近幾天以陰雨天氣為主，不過根據預測，是日（16/2）天氣會逐漸轉佳及乾燥，適合到西貢東走走，至於具體路線就因實際情況彈性安排。 雨水和強烈北風把懸浮在空氣的污染物除去，帶來異常高的能見度，決定登上鄰近萬宜水庫的蠄蟝石頂和獨孤山，盡覽清晰的萬宜水庫、西貢墟一帶和更遠方山頭的景致。 看過美景，就連遊糧船灣洲群村，包括白臘、沙橋、東丫和北丫村，但因始料不及的降雨，無緣到訪大蛇灣。

從獨孤山俯視萬宜水庫（北潭坳Blog授權使用）

日期：2020年2月16日（日） 路線：西灣亭—蠄蟝石頂（178米）—西灣山—獨孤山（212米）—東壩—白臘—東丫—北丫—西貢萬宜路—北潭涌 天氣：間中有陽光，上午風勢頗大，後轉多雲有雨，氣溫8至15度

上午風勢頗大，身在西貢墟亦感受頗明顯的風力，街上的廣告招牌不斷隨風搖晃。乘29R村巴至西灣亭起步，選擇較短但上落較多的「上路」往吹筒坳。

步上西灣山初段右拐往蠄蟝石頂，在崗松為主的密林穿插近半小時至傳說中立在山崗之巔的蠄蟝石，很易辨認，雨霧天氣例外，但相信沒多少人會在雨霧下堅持到來。沿途地勢空曠當風，路邊植物不時猛烈晃動，雙臂受植物「鞭打」下有點痛楚，抵達山頂時亦不敢冒險站上蠄蟝石，反而較早到達的一群外傭看似十分享受，不斷在石上擺放各種姿態，甚至神情自若地瀏覽手機。

從山頂俯瞰水庫，水面上泛起白頭浪，證明風力之強勁，至於水徑頂正處水庫中央，只能眼看，不能腳踏。再望望蠄蟝石及其底部像祭壇的石堆，發現岩石略呈六角柱狀，估計地質與東壩有點相似，因距離才兩、三公里。

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在山頂逗留約十分鐘，然後原路返回往西灣山的山徑。由吹筒坳上西灣山之山徑屬麥徑二段一部分，路況固然很明顯，不過部分位置依然有較多泥濘和積水。

穿越海拔314米之西灣山頂，下山初段右方有個非常隱蔽的路口，拐進去就往獨孤山。獨孤山的名字充滿意境，因為「獨孤」二字在多部武俠小說中出現過，包括獨孤無敵、獨孤求敗等人物，以及後者創造的獨孤九劍劍法。

由西灣山走至獨孤山，雖然不需動用各式各樣武器，但頭腦上的武功卻少不了，初段是環境極度撲朔迷離的樹林，看到路標也不易辨認正確的方向，感覺更一度像在原地打轉，後來稍見明朗，接著離開樹林，在茂密的灌木叢間不時下望浪茄灣和罾棚角半島，最後用了超過一小時抵達獨孤山的測量柱，整座萬宜水庫與糧船灣附近海域之風光均盡收眼底，稍遠的西貢墟和馬鞍山郊野公園山脊線。在能見度甚高的情況下，遠至大帽山的輪廓都非常清楚。

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身在獨孤山頂，風勢已較上午稍弱，就逗留多點時間去享受風景，廿分鐘後離開，下行至浪茄與東壩之間的麥徑。抵達東壩時才兩點半，時間尚早，就去探索糧船灣洲群村，首先走進最近東壩的白臘村。

白臘村向來是西貢區度假勝地之一，村前有個水清沙幼的海灣，更有「港版馬爾代夫」之譽，近年吸引一些發展商垂青，那裡的發展計劃從未停過，但似乎因爭議關係，每次到來時都是一片工地，發展目標始終未能達成，可是原有的美景又難以回復了。

繞經村屋群前方，沿山腰水泥徑往東丫村，途中有處能回望白臘灣，沙質已不如昔日細緻，因颱風「山竹」異常強勁的風暴潮把顆粒較大的砂石沖至灘上，類似情況在西貢東的沙灘基本上無一倖免。

北丫、東丫與沙橋村前方的海灣有個尚具規模的漁排，村民在東丫與沙橋村開了一些海鮮酒家，但環境相當寧靜，只有一些犬隻在村裡蹓躂，看來因為當時並非吃飯時間。穿過東丫村天后宮、鄉公所和十多年前停辦的「糧船灣公立學校」往北丫村，之後穿過北丫村往大蛇灣，但離開北丫村時要特別小心，如在路口處繼續沿明顯水泥徑前走，只會走至村民的墳區，右邊的小徑才能通往大蛇灣。

此時開始下起陣陣微雨，幾分鐘後雨點稍見頻密，查看天文台雷達圖，原來稍後會間歇出現小雨，由於大蛇灣回西壩途中全屬密林地帶，不宜在雨中穿越，決定折返北丫村，步上樓梯至萬宜路。

從萬宜路步往北潭涌時，雨勢越來越大，加上夾雜猛烈的寒風，非常狼狽，沿途雖然極多的士前往東壩方向，不過全部「冚旗」，相信東壩一帶大量遊人遇上始料不及的降雨，幾乎同一時間電召的士離開，感覺像辦公時間內突然高掛八號風球似的。

冒雨急步一小時回到北潭涌，氣溫早已下降至十度以下，雙手因受寒變得反應極遲鈍，鞋襪已全濕透，雖然雨勢看似很大，但查看天文台資料，原來雨量只有一至二毫米，未知是否大風關係，雨點未能落入雨量計而無法計算了。

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