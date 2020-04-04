【新界東北行山】隱世梅子林村活化變打卡勝地　訪故事館兼看壁畫

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3月時分，天氣乍暖還寒，早前回暖高溫達28度，行山當周吹東北風，天氣變得清涼。

這天（3月11日）山線活動安排烏蛟騰起步到梅子林看活化村落及壁畫。大埔墟站小巴站集合。

（編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）

早上天色灰暗有雨粉，早上9時在大埔墟小巴站分批搭車入烏蛟騰，12人到達後在華家大宅拍大合照，9時40分起步沿村路經九担租步至梅花樁，往上犁頭石方向。

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原先安排行程上吊燈籠，但天色不佳決定不上，沿村路往三椏村，在村碼頭小休片刻再沿村路經小灘上蛤螗大休。

休後步往梅子林，看壁畫及參觀梅子林故事館，拍過照後沿村路上行至岔口。（編按：受新冠肺炎疫情影響，梅子林文化生態行導賞團活動將暫停兩週，梅子林故事館亦會暫停開放，為期14天，直至4月11日。）

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走谷荔古道經分水凹出谷埔老圍，村路走至協天宮，沿海旁經鳯坑、雞谷樹下出鹿頸，到BB茶座享用地道美食，最後搭小巴回粉嶺結束行程。

今日路線好走，但也頗長，約15公里路程，用了5個多小時完成。

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【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】

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