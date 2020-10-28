【足球熱話】碧咸咀對咀親吻愛女再惹熱議　英名嘴嫌古怪作家力撐

「萬人迷」碧咸（David Beckham）愛女夏柏（Harper Seven Beckham）不經不覺已經9歲，樣子甚具少女味道。擺明車馬的偏心爸爸碧咸，社交媒體上時常上載跟女兒親暱合照，不過一張張咀對咀照片成為熱話，曾被英國名嘴Piers Morgan形容為毛骨悚然 （creepy）和古怪 （weird）。 近日有寫作人為碧咸平反，認為只有變態的人才會將親吻女兒跟性愛扯上關係。

女兒是爸爸的「前世情人」，在恨女恨到發燒的碧咸家，夏柏自出娘胎已受盡父母、三個兄長和家中長輩萬千寵愛，碧咸更是嚴重偏心到出面，他早前曾在美國名嘴Ellen DeGeneres的節目《The Ellen DeGeneres Show》中自爆，「我從不對女兒說不」。

碧咸對三個兒子甚為嚴格，對他們的要求多數打回頭。相反，無論女兒想要什麼，他也無法拒絕，「其實我拒絕過她一次，然後她立即扁嘴……」他停一停，露出一臉苦惱的樣子，「看過她那個樣子之後，我發誓不能再跟女兒說不。」

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碧咸與夏柏的咀對咀合照再掀風波。（Instagram@VictoriaBeckham）

【碧咸與「前世情人」Harper】（按圖進入）

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「為什麼爸爸要跟女兒咀對咀？」

有趣的是，三個兒子立即發現爸爸死穴，有任何要求不會直接問爸爸，拐過彎叫妹妹向父親提出，一切立即水到渠成。

碧咸對女兒的寵愛從他的Instagram照片滿滿流露出來，跟兒子的合照只是搭膊頭，跟太太亦是擁抱或親臉居多，只有夏柏常常跟他「咀對咀」。此舉引來不少非議，如英國名嘴Piers Morgan曾在節目中批評碧咸，「為什麼父親要親吻女兒嘴唇？我不明白。」

他指出此舉令人感到毛骨悚然和奇怪，直斥沒有人會那樣做，「誰人會那樣做？還將照片上載至社交媒體讓全世界看見，為什麼？」

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英國寫作人：變態者才會扯上性愛

碧咸懶理批評，沒有改變跟女兒親嘴的習慣，近日再次上載與哈柏的咀對咀合照，又一次引發爭議。

英國寫作人Jon Axworthy力撐碧咸，身為三個子女的父親，他自言同樣有跟他的9歲女兒Annie咀對咀親吻的習慣，他在專欄文章中寫道：「每一次，親吻純粹出於自然、本能、安慰或感謝，研究指出那有助孩子在步入成人階段提升自信和自尊心。」

早前碧咸上載跟太太和夏柏的同床合照，已掀起過一番爭論。（Instagram@DavidBeckham）

他太太Clare O’Reilly亦認為，父女之間親嘴並無問題。Jon Axworthy反稱，「說那個吻跟性愛有關？問題不在碧咸與夏柏或我跟Annie有多親暱，而是看到一張純真照片後聯想到猥褻東西的人。」

今次已非碧咸因夏柏引發廣泛討論，早前他因上載一張與太太Victoria和夏柏的三人同床合照，被質疑已亭亭玉立的夏柏為何仍跟父親同床。

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