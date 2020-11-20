沙田行山路線｜行女婆山遇口罩路標　請山友勿把口罩掛樹上

東北季候風及外圍颱風影響下，本港早、晚天氣清涼，非常乾燥，天色灰濛，小組活動安排到石門賞石，沙田醫院集合。 （行山日期：2020年11月4日）

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早上9時30分準時起步，四人小組由石門迴旋處入林，上攀至「三兄弟石」拍照，拍過照沿脊環山上行，過了標柱，走一段路就看到一塊大石在遠方，「魚簍石」是也。

去到岔口右路下行，穿過竹林就到「魚簍石」，小休片刻拍拍照，原路折返岔口，繼續上行，攀兩座小山到達399米高女婆山頂大休。

過了第二組石景不遠，發現有人掛上用過的口罩做路標，希望行山人仕不要這樣做，始終用過的口罩會有菌，隨便放在山野，太不負責任。（CATT'S BLOG授權使用）

▼沿途發現很多口罩▼

按圖看清前往三兄弟石及魚簍石路線▼

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休後沿脊下山，下探豆腐石、陽元石等石景。拍照後下山至女婆坳，上行至花心坑探最後石景花心石，最後走到黃泥頭巴士站終點，再步至廣源邨下午茶。今日里數不多，約6公里多，好輕鬆玩了4個多小時。

按圖看清前往陽元石及落山路線▼

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同場加映！盤點10大行山謊言，立即按圖：

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（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】