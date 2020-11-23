【國際游泳聯賽】何詩蓓再破200自亞洲紀錄　榮升史上第2快泳手

近月屢破亞洲短池紀錄的香港女飛魚何詩蓓（Siobhan），今晨續戰於匈牙利布達佩斯舉行的國際游泳聯賽（ISL）總決賽，她在煞科日上演的女子200米自由泳中，以1分51.11秒再刷新自己保持的亞洲紀錄，並由歷史第4快泳手一躍成為第2，與世界紀錄保持者絲祖唐的世界紀錄，僅差0.68秒。

經過一個多月的比賽，ISL賽季踏入尾聲，何詩蓓本季轉投的衛冕隊Energy Standard以賽前239.5分，僅次於Cali Condors（267分），在4支泳隊中名列第2。Siobhan在閉幕日「打頭陣」出戰強項100米自由泳，雖然未有再破紀錄，仍以51.40秒、僅0.02秒之差不敵法國的Béryl Gastaldello奪得第二名。

狀態大勇的何詩蓓，今季於200米已4度打破亞洲紀錄。（資料圖片）

稍作休息後，她出戰強項的200米自由泳，游出1分51.11秒的時間，力壓英國泳手安達臣（Freya Anderson）奪得第一，比早前的時間再推前0.08秒，再度改寫短池亞洲紀錄。ISL自上月16日開季以來，Siobhan已是第4度打破該項的亞洲短池最快時間。同時，她由200米短池自由泳史上第4快泳手，一躍成為第2，與史上最快、世界紀錄保持者絲祖唐的1分50.43秒世績，僅差0.68秒。

愈戰愈勇的Siobhan，今季ISL的200米自由泳錄得6戰全勝，連同上季賽事，已累積9戰不敗。Siobhan其後夥拍隊友於4X100米混合泳接力大熱勝出，為總決賽劃下完美句號。

重溫Siobhan近日創出的佳績：

何詩蓓100自接力全勝 5破亞洲紀錄升史上第3快

何詩蓓再破100自亞洲紀錄 一個月奪至少64萬獎金

何詩蓓夥絲祖唐 4X100自接力游出超世績時間

何詩蓓未能助泳隊成功衛冕，仍憑佳績打入泳手積分榜前7。（資料圖片）

泳手積分榜躋身前7 再袋20萬獎金

Siobhan於今季ISL的第6站曾奪得最佳價值泳手（MVP），並在準決賽取得MVP第3名，淨計MVP的額外獎金已取得$16,000美元（約12.4萬港元），加上Siobhan今季9度打破亞洲紀錄，累積250分成為第7高分泳手，獲得$25,000額外獎金（約19.3萬港元）；此前她在總決賽已累積奪得至少64萬港元獎金（未計泳隊團體獎金等項目）。

何詩蓓榮登上史上第2快泳手。（SwimmingStats）

另外，今季ISL由3度打破世界紀錄的美國「新水神」積素（Caeleb Dressel），帶領Cali Condors以97分之差擊敗Siobhan所屬的Energy Standard，成為今季總冠軍。積素更榮膺總決賽MVP（最有價值泳手），奪得$65,000美元獎金（約50.3萬港元）。

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：