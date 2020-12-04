烏茲別克甲組榜首隊輸波釀衝突　球員失控飛踢球證　球迷衝入場

烏茲別克甲組聯賽日前煞科，榜首球隊Neftchi Fergana主場硬撼第二位的Turon Yaypan，最終客隊贏波，以1分之差得到直接升上烏國超聯的資格。主隊輸波後有球迷衝入場圍球證，更有一名球員失控使出功夫腳踢倒球證。

Turon 81分鐘的入球奠定勝局，以1：0擊敗Neftchi，20輪得38分升上榜首，直接升上烏超聯，Neftchi雖然輸波，但他們仍然可以透過升降班附加賽，決定他們來季去向。

不過，賽後眾人失去理智的行為，很有可能令他們失去僅餘的希望。

Neftchi球員飛腳踢球證。（網上圖片）

Neftchi球員輸波後已憤怒地追着球證，球迷亦殺落球場包抄，影片中聽到看台上的球迷歡呼助威，球場內的警察嘗試維持秩序，但未有太大效果。

球證急急腳走向球員通道，只見一名Neftchi球員衝前一跳，一道白影飛過，球證被踢倒。這一腳與簡東拿在1995年對水晶宮球迷使出「功夫腳」如出一轍。據烏國傳媒報道，該名使出「功夫腳」球員名為Shavkat Nasibullayev，為陣中中堅，今年36歲。

到場的球迷「補刀」，球證一度被重重包圍，好不容易才找到一絲空隙逃生，走入球員通道。

烏茲別克功夫腳逐格睇：

簡東拿當年功夫腳踢球迷一幕可謂十分經典。（網上圖片）

烏茲別克職業足球聯賽發言人事後於聲明中表示：「烏茲別克全國及整個球壇都見到了，大家都知道這比賽對升上超聯很重要。我們將會調查球證受到的壓力及暴力，無論誰參與此事，都一定會得到懲罰。」

Turon來季將會首度亮相烏茲別克超級聯賽，至於Neftchi暫時未知可否繼續參加升降班附加賽。

即睇烏茲別克球員功夫腳踢球證：

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