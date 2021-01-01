石澳行山路線｜土地灣起步行龍脊　欣賞港島徑第8段秀麗風光

本段為港島徑最長的一段路徑，但卻是繼第一段之後最熱門的路線。原因為這段風光秀麗，難得在港島上有連綿約3公里的青蔥山脈。全徑走在石澳郊野公園內，經過打爛埕頂山和雲枕山間的「龍脊」（Dragon's Back），繞過歌連臣山西面山腰到馬塘坳，下行到美麗的大浪灣，便完成整段港島徑。 長度：8.5公里 時間：3小時 （編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）

沿石澳道的林徑上行到涼亭，有分岔路繞過山腰到雲枕山接回港島徑，但遊人若要一睹美麗的景致，便要續走港島徑到龍脊去。沿路有多條分岔路，要小心留意指示牌。

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沿陡斜的山路到高284米的打爛埕頂山，可飽覽鶴咀半島、石澳哥爾夫球場以及大潭港270度的景觀，接著便到達著名的「龍脊」上。「龍脊」指由打爛埕頂山至雲枕山一段的青巒，這裏山勢起伏，狀如巨龍撲向柏架山的山脈，因而命名。

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港島徑第8段標距柱：H085-H100

見到標距柱H089，可下行到歌連臣山山腰的小徑，不用攀上雲枕山。沿雲枕山山腰的林徑通往大潭峽懲教所，途中會見到左面的石碑山和右面絕色的大浪灣，夏天時，還會見到不少弄潮兒在碧綠的海面嬉戲。到達馬路後，沿車路前往馬塘坳，途中有涼亭和郊遊設施可略為休息。這裏與砵甸乍郊遊徑交匯，沿指示穿過林蔭道，不久便會到達位於大浪灣的終點。

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歌連臣山及砵甸乍山介紹：

歌連臣山高348米，以皇家工兵軍團中尉命名。歌連臣中尉於1845年繪製了首張香港地圖，並以垂直間距100尺的等高線來顯示地勢，開創了製作地圖的先河。他所製作的地圖為了解香港開埠初期的人文地埋和自然地貌提供了重要的資料。

砵甸乍山高312米，土名「馬塘山」，以第一任港督砵甸乍命名。大浪灣石刻面積約為90厘米乘80厘米，紋飾為幾何圖紋和抽象的鳥獸紋。

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交通資料 起點：於港鐵筲箕灣站乘搭新巴9號或紅色公共小巴，在土地灣站下車。 終點：乘搭新巴9號或紅色公共小巴回港鐵筲箕灣站。

港島徑第八段：土地灣＞大浪灣（野外動向網頁截圖）

【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：港島徑第八段：土地灣＞大浪灣】

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