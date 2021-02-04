【體壇熱話】中乙足球隊會徽疑抄襲台灣職棒隊　掀兩岸網民罵戰

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-02-04 20:03

繼「喬丹體育」、「新百倫」、「Uncle Martian」等中國體育品牌引起侵權爭議，近日一支中乙球隊的會徽也被指抄襲，對象竟是一支台灣職業棒球隊。

中國足協最近規定轄下球隊要改用「中性名字」，大部份球隊因而要改名兼轉隊徽。其中中乙球隊雲南昆陸日前正式易名「昆明鄭和船工」，同時公布全新隊徽。

不過有眼利球迷發現，新隊徽的圖案跟台灣職業棒球隊中信兄弟的設計十分相似，有抄襲之嫌。

中信兄弟在2015年球季開始以「猛象」做隊徽，圖為該隊吉祥物真身。（兄弟Fans Club Facebook Page）

鄭和船工的舊隊徽同樣以橙色的大象做主角，會方指新圖案是由一間品牌營銷策劃公司設計，保留標誌性的大象外，也特別為新隊名添加帆船元素。不過「舊大象」的象鼻及象牙皆向下、象耳突出，跟「新大象」明顯是兩回事。

況且比較兩隊隊徽，可見只要將中信兄弟隊徽的大象水平反轉，再將棒球跟帽「P走」，圖案已經跟鄭和船工內的相差無幾；兩者在眼神、輪廓以至用色上都接近相同。

中信兄弟前身為兄弟象，是中華職棒創始球隊之一，拿過16次季冠軍及7次台灣大賽冠軍。（IG@mia_ya_1211）

【同場加映：中信兄弟啦啦隊女神】（按圖放大）

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據台灣傳媒報導，中信兄弟球團已在關注疑似被抄襲一事，將在詢問法律意見後再作跟進。

兩岸網民對此各持己見，有台灣球迷笑言「就說一家親了」、「不意外」、「喬丹也敗訴」；內地網民則堅持「大象不都長一樣？」「不能說好似」、「嚴格意義來說不構成抄襲」，又大讚設計「好看」、「酷」及「漂亮」等等。鄭和船工暫未就事件作出任何回應。

【即睇兩地網民啜核留言】（按圖放大）