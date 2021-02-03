【英超】愛華頓中場鐵漢突然「變髮」　埋藏好爸爸柔情一面

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-02-03 18:28

英超愛華頓中場阿倫盧利奧（Allan）因大腿後側受傷休戰，近日他突然以「光頭look」示人，一改多年以來形象。 突然換新髮型，原來跟家人有關，背後更是個催淚故事。

英超球隊愛華頓深夜鬥列斯聯，巴西籍中場阿倫雖然正在養傷未能上陣，但他早前在社交網站張貼的一張照片，卻引起外界關注，並紛紛送上祝福。

英超 列斯聯 對 愛華頓 今晚深夜3時30分 Now 623台直播

相片中可見阿倫的9歲長子拿起電動剪髮器，把爸爸頭上一半的頭髮剷去，兩父子都面帶笑容，十分溫馨。

當中原來是充滿感人內幕，「小阿倫」自4歲開始因患上免疫系統失調症而脫髮，此病雖對「小阿倫」的健康並無影響，卻無從根治。阿倫為避免愛兒因此缺乏自信，決定以行動送上支持，兩父子齊齊剃光頭。

即睇阿倫一家五口的溫馨家庭照：（按圖放大）

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這位愛華頓中場的舉動令網民及球迷相當感動，更讚揚阿倫不論場內或場外都是位「鬥士」。阿倫妻子Thais也在網上分享感受，她坦言無法找出兒子患病的原因，亦為是否公開兒子患病的消息而掙扎多時。

不過，Thais相信「小阿倫」樂觀的性格及陽光的笑容可以感染更多人，而從「小阿倫」的衣服上可見「Brave（勇敢）」及「Fearless（無懼）」字限，Thais似乎也希望兒子明白，自己毋須為患病而感到自卑，要勇敢繼續活下去。

2021年冬季轉會窗焦點交易（按圖放大）：

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英超第22輪餘下直播賽程（按圖放大）：